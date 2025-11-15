李宗盛牽線曾寶儀捐門諾復康車 「車身印上曾志偉」原因曝光

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀今天捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有「曾志偉、曾寶儀愛心捐贈」字樣，曾寶儀笑說，希望長輩看到她父親的名字，更有親切感。

今天捐贈儀式選在李宗盛捐建的吉安失智園區年華樓，曾寶儀親自出席，她說，自己一直想為花蓮做些什麼，也默默關注花東交通議題，先前捐贈3輛復康車陸續投入服務，今年則想讓這份心意落在花蓮。

曾寶儀感謝李宗盛牽起這條善的循環，「讓我有機會能做一點小事」；她專程來花蓮參加捐贈儀式，希望更多人知道花蓮需要幫忙，「後面有一些人跟著來」，也希望這輛車能到花蓮各角落，陪伴更多需要的人。

她的父親曾志偉的名字也印在車身上，曾寶儀笑著解釋「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」

門諾醫院院長莊永鑣說，花蓮近年地震與颱風影響，災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現，愛心捐贈的復康車來得正是時候，讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。