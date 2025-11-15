台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並有多項國際獲獎茶品，成為展場亮點。開幕儀式由縣長饒慶鈴主持，貴賓以紅烏龍茶湯沾筆題字，象徵傳承與創新。

饒慶鈴表示，自2022年品牌成立後，台東紅烏龍持續向海外推廣，曾參加義大利、東京及紐約展會；今年推出的「台東紅烏龍-全球視野茶生活誌」中、英、日3語網站，透過動畫與插畫介紹風味與文化，拓展國際能見度。

頒獎典禮上，君玉茶園、博雅齋自然茶園獲比利時國際風味評鑑（ITI）3星；厚生茶園於2025英國美食大賞（Great Taste Awards）獲多項星級肯定，顯示台東紅烏龍在國際市場獲得認可。

形象館展區以木材、蜂巢紙等自然材質與茶湯橙紅主色呈現「自然茶旅」氛圍，並設置「自然茶旅地圖」，引導參觀者體驗花東茶鄉風土。縣府也與日廠HARIO合作推出聯名禮盒，並與在地烘焙與咖啡名廚推出限定甜點與特調，展現跨界應用。

另展覽並安排手沖示範、氣泡酒講座等互動體驗活動，現場提供限量滿額贈，包含限定茶包與伴手禮，吸引民眾參觀與選購。

縣府財經處表示，展館設計強調永續與在地合作，鼓勵民眾試飲並了解每款茶背後的生產故事與農人用心；展期從即日起至17日止在南港展覽館1館1樓J810，歡迎茶友親自到場體驗與採購。