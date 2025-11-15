快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

聽新聞
0:00 / 0:00

台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
展覽並安排手沖示範、氣泡酒講座等互動體驗活動。圖／台東縣政府提供
展覽並安排手沖示範、氣泡酒講座等互動體驗活動。圖／台東縣政府提供

2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並有多項國際獲獎茶品，成為展場亮點。開幕儀式由縣長饒慶鈴主持，貴賓以紅烏龍茶湯沾筆題字，象徵傳承與創新。

饒慶鈴表示，自2022年品牌成立後，台東紅烏龍持續向海外推廣，曾參加義大利、東京及紐約展會；今年推出的「台東紅烏龍-全球視野茶生活誌」中、英、日3語網站，透過動畫與插畫介紹風味與文化，拓展國際能見度。

頒獎典禮上，君玉茶園、博雅齋自然茶園獲比利時國際風味評鑑（ITI）3星；厚生茶園於2025英國美食大賞（Great Taste Awards）獲多項星級肯定，顯示台東紅烏龍在國際市場獲得認可。

形象館展區以木材、蜂巢紙等自然材質與茶湯橙紅主色呈現「自然茶旅」氛圍，並設置「自然茶旅地圖」，引導參觀者體驗花東茶鄉風土。縣府也與日廠HARIO合作推出聯名禮盒，並與在地烘焙與咖啡名廚推出限定甜點與特調，展現跨界應用。

另展覽並安排手沖示範、氣泡酒講座等互動體驗活動，現場提供限量滿額贈，包含限定茶包與伴手禮，吸引民眾參觀與選購。

縣府財經處表示，展館設計強調永續與在地合作，鼓勵民眾試飲並了解每款茶背後的生產故事與農人用心；展期從即日起至17日止在南港展覽館1館1樓J810，歡迎茶友親自到場體驗與採購。

形象館展區以木材、蜂巢紙等自然材質與茶湯橙紅主色呈現「自然茶旅」氛圍，並設置「自然茶旅地圖」，引導參觀者體驗花東茶鄉風土。圖／台東縣政府提供
形象館展區以木材、蜂巢紙等自然材質與茶湯橙紅主色呈現「自然茶旅」氛圍，並設置「自然茶旅地圖」，引導參觀者體驗花東茶鄉風土。圖／台東縣政府提供
2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並有多項國際獲獎茶品，成為展場亮點。圖／台東縣政府提供
2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並有多項國際獲獎茶品，成為展場亮點。圖／台東縣政府提供
開幕儀式由縣長饒慶鈴（右二）主持，貴賓以紅烏龍茶湯沾筆題字，象徵傳承與創新。圖／台東縣政府提供
開幕儀式由縣長饒慶鈴（右二）主持，貴賓以紅烏龍茶湯沾筆題字，象徵傳承與創新。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴 茶葉
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東市衛生所整修完工...縣府宣布醫護加薪升等 打造更舒適醫療環境

龍過脈村落長輩坐板凳太陽下候車 台東議員批縣府

議員關切小水力發電 台東縣府：已4座運轉

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

相關新聞

台東魚池遭外縣市業者偷倒廢棄物？議員要縣府：硬起來！

國內任意傾倒廢棄物事件層出不窮，近日又傳出台東縣有魚池疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，環保局已移送法辦，但業者似乎依然故我，議...

李宗盛牽線曾寶儀捐門諾復康車 「車身印上曾志偉」原因曝光

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀今天捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有...

湯屋都是泥巴！洪水重創蘇澳冷泉區 鎮長：復原時間恐須1個月

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今天說，蘇澳鎮日前遭遇重大水患，其中知名的蘇澳冷泉區災情也慘重，許多設備都還泡在泥濘中，復原時間恐須...

花蓮陸配村長解職處分獲撤銷 藍轟綠政治獵巫：道歉、回復公職

花蓮縣民選的陸配村長鄧萬華被依國籍法解職，縣府訴願審議委員會撤銷原處分，國民黨縣議會黨團今天聲援，指訴願結果證明民進黨中...

台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並...

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

慈濟援建「0403地震」的大愛福利社區大樓今天落成揭牌，共108戶登記入住，將於看屋、抽籤、選屋後，年底前入住。有受災戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。