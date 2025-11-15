快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

台東辦世界早產兒日活動 反映偏鄉醫療資源挑戰

中央社／ 台東縣15日電

台東早產兒今天齊聚在台東美術館，父母親帶著孩子體驗闖關遊戲，大家交換心得，台東早產兒出生率遠高於全國平均值，反映偏鄉地區早產兒照護與醫療資源上的挑戰。

為響應「世界早產兒日」，台東縣衛生局及台灣早產兒基金會共同主辦的「2025台東世界早產兒日暨早產兒回娘家」活動，現場聚集多組早產兒家庭與照護團隊，現場以紫色為主，訴求共同在紫色光輝中為早產寶寶點亮希望。

財團法人台灣早產兒基金會透過新聞稿表示，每年11月17日為「世界早產兒日 （World PrematurityDay）」，今年更具有指標性意義，就是世界衛生組織（WHO）於5月正式通過決議，將「世界早產兒日」納入全球性官方健康宣導行動，呼籲各國共同關注早產議題。

這項決議象徵全球對早產兒與其家庭照護需求的重視，也提醒社會大眾：每一個提早到來的小生命，都值得被看見與守護。

基金會表示，根據最新「出生統計年報」資料顯示，台東地區早產兒出生率高達14.3%，遠高於全台平均值，其中極低體重早產兒 （小於1500公克）比例達2.52%，為全國之冠。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，這樣的數據反映偏鄉地區在母嬰照護與醫療資源上的挑戰，早產兒議題不僅醫療問題，更需要社會持續支持。

台東縣政府衛生局表示，台東幅員遼闊且醫療可近性相對不足，衛生局期盼透過公私協力，縮短城鄉照護落差，讓早產家庭在東部也能獲得同等支持。

台東縣政府衛生局說，也期盼透過今年世界早產兒日的點燈活動，凝聚更多產官學力量，讓守護早產兒的光持續照亮台灣東部，實現偏鄉早產兒「一個都不能少」。因為每一個早到的孩子，代表生命的韌性，基金會將持續以行動守護，因愛而生讓愛延續。

早產兒 台東
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市社會局長圖利前東家？婦團討道歉 簡舒培反嗆：不要打人喊救人

簡舒培爆社會局長涉圖利 再揭吹哨者是蔣萬安競選團隊「反應無下文」

不想調解！爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬元

普發現金3成7民眾歸功在野 游盈隆示警：已非賴政府第一次

相關新聞

李宗盛牽線曾寶儀捐門諾復康車 「車身印上曾志偉」原因曝光

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀今天捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有...

湯屋都是泥巴！洪水重創蘇澳冷泉區 鎮長：復原時間恐須1個月

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今天說，蘇澳鎮日前遭遇重大水患，其中知名的蘇澳冷泉區災情也慘重，許多設備都還泡在泥濘中，復原時間恐須...

花蓮陸配村長解職處分獲撤銷 藍轟綠政治獵巫：道歉、回復公職

花蓮縣民選的陸配村長鄧萬華被依國籍法解職，縣府訴願審議委員會撤銷原處分，國民黨縣議會黨團今天聲援，指訴願結果證明民進黨中...

台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並...

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

慈濟援建「0403地震」的大愛福利社區大樓今天落成揭牌，共108戶登記入住，將於看屋、抽籤、選屋後，年底前入住。有受災戶...

台東魚池遭外縣市業者偷倒廢棄物？議員要縣府：硬起來！

國內任意傾倒廢棄物事件層出不窮，近日又傳出台東縣有魚池疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，環保局已移送法辦，但業者似乎依然故我，議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。