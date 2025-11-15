台東辦世界早產兒日活動 反映偏鄉醫療資源挑戰

台東早產兒今天齊聚在台東美術館，父母親帶著孩子體驗闖關遊戲，大家交換心得，台東早產兒出生率遠高於全國平均值，反映偏鄉地區早產兒照護與醫療資源上的挑戰。

為響應「世界早產兒日」，台東縣衛生局及台灣早產兒基金會共同主辦的「2025台東世界早產兒日暨早產兒回娘家」活動，現場聚集多組早產兒家庭與照護團隊，現場以紫色為主，訴求共同在紫色光輝中為早產寶寶點亮希望。

財團法人台灣早產兒基金會透過新聞稿表示，每年11月17日為「世界早產兒日 （World PrematurityDay）」，今年更具有指標性意義，就是世界衛生組織（WHO）於5月正式通過決議，將「世界早產兒日」納入全球性官方健康宣導行動，呼籲各國共同關注早產議題。

這項決議象徵全球對早產兒與其家庭照護需求的重視，也提醒社會大眾：每一個提早到來的小生命，都值得被看見與守護。

基金會表示，根據最新「出生統計年報」資料顯示，台東地區早產兒出生率高達14.3%，遠高於全台平均值，其中極低體重早產兒 （小於1500公克）比例達2.52%，為全國之冠。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，這樣的數據反映偏鄉地區在母嬰照護與醫療資源上的挑戰，早產兒議題不僅醫療問題，更需要社會持續支持。

台東縣政府衛生局表示，台東幅員遼闊且醫療可近性相對不足，衛生局期盼透過公私協力，縮短城鄉照護落差，讓早產家庭在東部也能獲得同等支持。

台東縣政府衛生局說，也期盼透過今年世界早產兒日的點燈活動，凝聚更多產官學力量，讓守護早產兒的光持續照亮台灣東部，實現偏鄉早產兒「一個都不能少」。因為每一個早到的孩子，代表生命的韌性，基金會將持續以行動守護，因愛而生讓愛延續。