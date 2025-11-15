快訊

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟基金會援建0403地震災戶的「大愛福利社區大樓」，今天啟用，預計年底就可入住。記者王燕華／攝影
慈濟援建「0403地震」的大愛福利社區大樓今天落成揭牌，共108戶登記入住，將於看屋、抽籤、選屋後，年底前入住。有受災戶開心說，雖然房子比以前小，但能安心居住最重要，已經和家人討論怎麼分配房間

大愛福利社區大樓位於花蓮市主商段， 是地上5層樓建物，共112間約10坪大的套房、32間約17坪的兩房，其中18間適合輪椅使用者，每戶均有對外採光與陽台，並強化結構安全和耐震度，1樓還設計植栽、休閒設施，讓住戶休憩交流。

慈濟不只援建大樓，連內部家電、家具，如衛浴設備、IH電磁爐、抽油煙機、電熱水器、冷暖氣機、洗衣機、冰箱、餐桌椅也包辦，相當貼心。

慈濟基金會副總林碧玉說，大愛福利社區大樓的生活機能好，民眾帶行李就能進住，「上人也盼此處成為以善相伴、彼此照顧的溫暖社區」。

縣長徐榛蔚說，大愛屋等兩處中繼屋預計月底完成選屋簽約，12月入住，統帥大樓、天王星及北濱街等案正依序推動公辦及自辦都更，縣府將持續與民眾攜手推進復原進度。

今天有不少災民開心前往看房子。災民吳永和在北濱街的住家被震毀已經拆除，今天坐著輪椅，與弟弟一起看房子，見無障礙設施、衛浴設備齊全，非常感動。

原本住在統帥大樓的災民江小姐對於屋內配置十分滿意。她說，先前來看還是空屋，現在什麼都有了，已經和家人討論怎麼分配房間，明天要選屋，盼選到理想戶型。

馥邑京華大樓邱姓受災戶也選擇入住大愛屋，但也擔憂大樓還沒拆除，住戶希望原地重建，如果最多只能住3年，新大樓還沒蓋好，該何去何從。

慈濟基金會援建0403地震災戶的「大愛福利社區大樓」，今天揭牌啟用，預計年底就可入住。記者王燕華／攝影
慈濟 花蓮 災民 房間
