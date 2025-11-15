台東魚池遭外縣市業者偷倒廢棄物？議員要縣府：硬起來！
國內任意傾倒廢棄物事件層出不窮，近日又傳出台東縣有魚池疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，環保局已移送法辦，但業者似乎依然故我，議員林參天痛批「這種膽大妄為的行為，絕不能放任！」並要求縣府「硬起來」，確保台東好山好水不受破壞。
環保局長黃權煒表示，涉案業者來自南部，去年10月就曾在台東一處魚池傾倒不明液體遭檢舉。局方立即派員稽查，檢測結果雖為一般植物性豆渣，但因未經合法申請與核准管道，且行為情節嚴重，依法依廢棄物清理法開罰並移送法辦。
林參天指出，他掌握的影片顯示，外縣市大貨車仍在台東某處魚池傾倒廢棄物，移送法辦後依舊繼續運進。他痛批「這根本是挑戰政府公權力，台東不能坐視不理！」呼籲縣府應強化稽查與即時攔截，讓偷倒業者無所遁形。
黃權煒強調，偷倒、偷埋廢棄物者，環保局「來一次抓一次，絕對嚴辦」。今年已移送法辦2件，近3年亦有1件遭法院判刑。他提醒民眾及業者，任意丟棄廢棄物最高可處 1年以上、5年以下有期徒刑，並可併科 1500萬元以下罰金。
他強調，不要以身試法，法律嚴懲不是說說而已。呼籲民眾，如發現可疑傾倒行為，應立即檢舉通報，以維護環境安全與地方生態，確保台東的青山綠水不被破壞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言