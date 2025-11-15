快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

台東魚池遭外縣市業者偷倒廢棄物？議員要縣府：硬起來！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣有魚池近日又疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，議員要求縣府「硬起來」嚴辦。圖／議員林參天提供
台東縣有魚池近日又疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，議員要求縣府「硬起來」嚴辦。圖／議員林參天提供

國內任意傾倒廢棄物事件層出不窮，近日又傳出台東縣有魚池疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，環保局已移送法辦，但業者似乎依然故我，議員林參天痛批「這種膽大妄為的行為，絕不能放任！」並要求縣府「硬起來」，確保台東好山好水不受破壞。

環保局長黃權煒表示，涉案業者來自南部，去年10月就曾在台東一處魚池傾倒不明液體遭檢舉。局方立即派員稽查，檢測結果雖為一般植物性豆渣，但因未經合法申請與核准管道，且行為情節嚴重，依法依廢棄物清理法開罰並移送法辦。

林參天指出，他掌握的影片顯示，外縣市大貨車仍在台東某處魚池傾倒廢棄物，移送法辦後依舊繼續運進。他痛批「這根本是挑戰政府公權力，台東不能坐視不理！」呼籲縣府應強化稽查與即時攔截，讓偷倒業者無所遁形。

黃權煒強調，偷倒、偷埋廢棄物者，環保局「來一次抓一次，絕對嚴辦」。今年已移送法辦2件，近3年亦有1件遭法院判刑。他提醒民眾及業者，任意丟棄廢棄物最高可處 1年以上、5年以下有期徒刑，並可併科 1500萬元以下罰金。

他強調，不要以身試法，法律嚴懲不是說說而已。呼籲民眾，如發現可疑傾倒行為，應立即檢舉通報，以維護環境安全與地方生態，確保台東的青山綠水不被破壞。

台東縣有魚池近日又疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，議員要求縣府「硬起來」嚴辦。圖／議員林參天提供
台東縣有魚池近日又疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，議員要求縣府「硬起來」嚴辦。圖／議員林參天提供

廢棄物 台東 環保局長
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

請「小蜜蜂」代收垃圾好方便？環保局曝「風險」揭露業界生態

「垃可」被檢警調查即日起暫停營運 北市環保局：業者是小蜜蜂

無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑

沒人代丟垃圾！「垃可」被檢警調查客服斷聯 今官網發聲明了

相關新聞

台東魚池遭外縣市業者偷倒廢棄物？議員要縣府：硬起來！

國內任意傾倒廢棄物事件層出不窮，近日又傳出台東縣有魚池疑遭外縣市業者偷倒廢棄物，環保局已移送法辦，但業者似乎依然故我，議...

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

慈濟援建「0403地震」的大愛福利社區大樓今天落成揭牌，共108戶登記入住，將於看屋、抽籤、選屋後，年底前入住。有受災戶...

廣角鏡／基隆建案開挖 害鄰宅下陷

基隆市中山一住宅建案工地昨天開挖時，疑造成緊臨民宅倉庫地面出現面積20平方公尺大洞，地面下陷，存放的辦公家具全泡在水中，...

槓上中央嗆對基隆極度不公平 謝國樑：舉債也要把捷運蓋完

基隆市議員藍敏煌今天質詢時詢問基隆捷運進度，市長謝國樑說，明年度總歲入短少17億，是中央在懲罰基隆市，對基隆人來說，「不...

城市的愛沿台11線送向東海岸 成功鎮迎來第一座民間食物銀行

為讓愛心不只停在城市，台北市臻佶祥社會服務協會今宣布在台東縣成功鎮成立第1個「民間食物銀行據點」！這次不但有成功鎮公所一...

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

花蓮馬太鞍溪上游昨天新生堰塞湖並發生溢流，因今天上午山區氣候不佳，林業保育署花蓮分署中午出動空拍，比對確認溢流後殘水量剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。