槓上中央嗆對基隆極度不公平 謝國樑：舉債也要把捷運蓋完

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑。記者游明煌／攝影
基隆市議員藍敏煌今天質詢時詢問基隆捷運進度，市長謝國樑說，明年度總歲入短少17億，是中央在懲罰基隆市，對基隆人來說，「不公平到了極點」，但無論如何一定要完成基隆捷運，「舉債也要把捷運蓋到完」。

市議員藍敏煌表示，基隆人爭取了20多年才有了基隆捷運，不管中央如何刪減補助，一定要蓋下去，建議市府要大膽但適度的舉債，舉債不是壞事，目前基隆舉債中低水準，還有空間。

謝國樑說，財劃法修正後基隆增加73億，中央的補助卻大縮水，明年度總歲入卻少17億元，這就是在懲罰基隆市，對基隆人來說，絕對是不公平的，「不公平到了極點」。但未來路還是要走下去，還是耐著性子、放低姿態和行政院溝通、請求，把基隆市該有的經費要足。

謝國樑表示，基隆沒有太多營業稅相關稅收，但關稅是基隆在地為中央創造的稅收，近日將要會由立委林沛祥為窗口，因林是下個會期立院的書記長，要去跟中央談談基隆市稅收如何改善。

謝國樑並說，不管如何，基隆捷運是最重要的，因為可以帶動產業和就業到基隆市來，第一階段的五堵站、六堵站、七堵站等都是重要產業就業大站，百福和八堵則是對生活居住有很大的幫助。

謝國樑指出，他上任以來沒有大的舉債，基本上維持住債務水平，目的就是為了把舉債空間留給基隆捷運，而不是在新市政大樓把額度用掉，因為捷運非建不可。

謝國說說，基隆市目前仍保有舉債的空間，他會努力把基隆的建設做好，希望府會齊心協力，但如果中央未來再繼續不合理刪減補助，真的要動到舉債，「舉債也要把捷運蓋到完」，無論如何一定要完成捷運。

基隆捷運 謝國樑 稅收
