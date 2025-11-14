城市的愛沿台11線送向東海岸 成功鎮迎來第一座民間食物銀行

為讓愛心不只停在城市，台北市臻佶祥社會服務協會今宣布在台東縣成功鎮成立第1個「民間食物銀行據點」！這次不但有成功鎮公所一起合作，還邀請到和碩科技、台塑企業等民間企業加入行列，希望把更多資源帶到東海岸，讓偏鄉的家庭也能感受到被支持、被看見的力量。

臻佶祥協會理事長方荷生說，「台11線每一個彎道後面，都住著努力生活的家。」他希望食物銀行不只是給一餐的飽足，而是能帶來一份安心、一點力量，讓弱勢家庭知道他們不是孤單的。

根據縣府資料，成功、東河、長濱這幾個地方近年人口不斷減少，年輕人往外走、長輩越來越多，很多弱勢家庭跟獨居長者的生活，其實比外界想像的更需要幫忙。

成功鎮長謝淑貞分享，很多在地家戶最需要的，不一定是物資，而是「有人記得我們、有人願意來看我們」的那份溫暖。她說，「這次能跟臻佶祥合作，真的就像多了一雙手一起照顧我們的鎮民。看到企業願意加入，更讓整個社區都覺得，被支持、被鼓勵了」。

臻佶祥協會說，這次在成功鎮設點，不只是為了送食物，而是希望能建立一個「有人在你身邊」的陪伴網絡，讓愛心可以沿著台11線一直延伸，把東海岸的每一處都照亮。

未來，這個食物銀行據點還會串起學校、社區、志工，教大家如何珍惜食物、推廣惜食文化、一起打造永續飲食的環境。協會也盼望，這股從台北吹到台東的暖風能一直吹下去，把每一份物資變成希望，把每一次分享變成力量，陪伴東海岸的家庭走得更穩、更安心。