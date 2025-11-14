北市「最強里長」前進台東 今成立「民間食物銀行」據點

有「最強里長」稱號的台北市忠勤里長、臻佶祥社服協會理事長方荷生，今在台東縣成功鎮成立「民間食物銀行據點」，並與成功鎮公所合作，也邀請和碩科技與台塑企業等民間企業參與，打造台東永續性糧食共享網絡，確保偏鄉與弱勢獲得穩定的食物資源。

據台東縣政府統計，成功鎮、東河鄉及長濱鄉近年人口持續減少，青年外移與人口老化問題加劇，導致在地弱勢家庭與獨居長者的生活支持系統逐漸弱化。臻佶祥服務協會這次食物銀行據點設立，可提供食物援助，也建立在地支持、長期陪伴的公益機制，讓資源不再集中城市，能量可沿著台11線向南延伸。

成功鎮鎮長謝淑貞指出，在地民眾最需要的，不只是物資，更是被關懷與被看見的力量。這次能與臻佶祥服務協會合作，引進企業愛心，讓食物銀行在成功鎮落地生根，對整個東海岸都是極大的鼓舞，將成為支持弱勢家庭、凝聚社區力量的重要平台。

方荷生說，在台11線每一個彎道後面，都有努力生活的家庭，設立食物銀行據點，不僅是提供一餐的溫飽，更希望透過教育與永續行動，建立一條愛的補給線。無論在成功、東河或長濱，都要讓每一份食物被珍惜、每一份愛心被看見。

方荷生表示，台東民間食物銀行據點，將結合在地學校、社區與團體，推動食物教育、惜食文化與永續飲食理念，落實「不浪費、可分享」的核心精神，協會期望這股從北到東的愛心能持續擴散。