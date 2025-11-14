快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「最強里長」前進台東 今成立「民間食物銀行」據點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市忠勤里長、臻佶祥社服協會理事長方荷生，今在台東縣成功鎮成立「民間食物銀行據點」。圖／方荷生提供
台北市忠勤里長、臻佶祥社服協會理事長方荷生，今在台東縣成功鎮成立「民間食物銀行據點」。圖／方荷生提供

有「最強里長」稱號的台北市忠勤里長、臻佶祥社服協會理事長方荷生，今在台東縣成功鎮成立「民間食物銀行據點」，並與成功鎮公所合作，也邀請和碩科技與台塑企業等民間企業參與，打造台東永續性糧食共享網絡，確保偏鄉與弱勢獲得穩定的食物資源。

據台東縣政府統計，成功鎮、東河鄉及長濱鄉近年人口持續減少，青年外移與人口老化問題加劇，導致在地弱勢家庭與獨居長者的生活支持系統逐漸弱化。臻佶祥服務協會這次食物銀行據點設立，可提供食物援助，也建立在地支持、長期陪伴的公益機制，讓資源不再集中城市，能量可沿著台11線向南延伸。

成功鎮鎮長謝淑貞指出，在地民眾最需要的，不只是物資，更是被關懷與被看見的力量。這次能與臻佶祥服務協會合作，引進企業愛心，讓食物銀行在成功鎮落地生根，對整個東海岸都是極大的鼓舞，將成為支持弱勢家庭、凝聚社區力量的重要平台。

方荷生說，在台11線每一個彎道後面，都有努力生活的家庭，設立食物銀行據點，不僅是提供一餐的溫飽，更希望透過教育與永續行動，建立一條愛的補給線。無論在成功、東河或長濱，都要讓每一份食物被珍惜、每一份愛心被看見。

方荷生表示，台東民間食物銀行據點，將結合在地學校、社區與團體，推動食物教育、惜食文化與永續飲食理念，落實「不浪費、可分享」的核心精神，協會期望這股從北到東的愛心能持續擴散。

食物銀行 台東 北市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市一殯拆完要做何用？里長：勿趕工！避免製造恐慌

民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業

價差大！北市四行政區公寓比大樓熱門 這地方差最多

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

相關新聞

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

花蓮馬太鞍溪上游昨天新生堰塞湖並發生溢流，因今天上午山區氣候不佳，林業保育署花蓮分署中午出動空拍，比對確認溢流後殘水量剩...

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因無法放棄中國大陸國籍，8月1日被依國籍法解職，她向縣府提起訴願打贏了，縣府撤銷原處分。鄧萬華...

全國首例陸配村長遭解職打贏官司 撤銷理由曝光

花蓮縣府撤銷陸配村長鄧萬華解職處分，理由是原處分機關富里鄉公所對依國籍法解職也有疑義，並函詢內政部及陸委會，但在中央未釐...

獨／全國首例陸配村長遭解職提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

花蓮縣陸配村長鄧萬華雖註銷中國大陸戶籍，但無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，引起全...

北市「最強里長」前進台東 今成立「民間食物銀行」據點

有「最強里長」稱號的台北市忠勤里長、臻佶祥社服協會理事長方荷生，今在台東縣成功鎮成立「民間食物銀行據點」，並與成功鎮公所...

影／基隆建案工地開挖…緊臨民宅破大洞吞家具 百餘民宅急檢測

基隆市中山一路261巷一處住宅建案工地今天上午開挖時，疑造成緊臨民宅倉庫地面出現面積20平方公尺大洞，地面整個下陷，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。