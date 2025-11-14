快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署今天中午空拍，確認馬太鞍溪上游新生的堰塞湖，水量只剩20萬噸，對下游未造成致災的危險。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天中午空拍，確認馬太鞍溪上游新生的堰塞湖，水量只剩20萬噸，對下游未造成致災的危險。圖／花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游昨天新生堰塞湖並發生溢流，因今天上午山區氣候不佳，林業保育署花蓮分署中午出動空拍，比對確認溢流後殘水量剩20萬噸，即使潰決，下游水位抬升僅10多公分，且萬榮明利村溢流處已完成防堵，不會再影響，預估雨量也低於標準，下午4時10分已解除紅色警報。

林業署花蓮分署長昨天在原堰塞湖溢流口下方約300公尺處發現新生堰塞湖，蓄水量約100萬噸，下午1時許溢流。分署長黃群策說，因早上山區下雨，雲霧大能見度低，一直無法出動空拍；到中午雖仍有雲霧但稍有好轉，立刻出動空拍，確認新生的3號堰塞湖在昨天溢流後，水量剩下約20萬立方，評估流到明利村大馬堤防，水位抬升12公分，到馬太鞍溪橋是15公分。

黃群策說，與水利署九河分署討論過後，因大馬堤防淹水處防堵已見功效，即使水流下去，也不會進入明利村，加上這幾天雨量都不到1毫米，遠低於累積雨量200毫米的警戒標準，不會對於下游造成致災的危險，因此解除紅色警報。

新生堰塞湖下游警戒區3鄉鎮昨撤離5000多人，其中300多人在收容所。縣府接獲花蓮分署通報單位，於下午4時30分解除災害應變中心一級開設，降為常態開設，收容所民眾可以返家。縣府表示，雖警戒解除，非必要勿靠近河川，注意自身安全。

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮
