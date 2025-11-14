聽新聞
花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因無法放棄中國大陸國籍，8月1日被依國籍法解職，她向縣府提起訴願打贏了，縣府撤銷原處分。鄧萬華今天得知後，非常謹慎，說還沒得到縣府或鄉公所的公文，沒辦法發表意見。
鄧萬華在村長任內被依國籍法解職，成為全台首例，也引起全國關注。當時她就表示，自己嫁到台灣28年，在台灣比大陸還要久，她的戶籍、身分證都在這裡，家也是在這裡，拿的也是中華民國的護照，只因為沒辦法提出放棄國籍的證明，就被解職，太不合理，才會提出訴願爭取權益。
她也曾表示，為此事曾經打電話給重慶公安機關，得到的回應是「我們不承認台灣的國籍，怎麼放棄?」強調自己不是不願意提供，而是根本辦不到。
鄧萬華的丈夫是富里鄉學田村人，6、7年前確診為漸凍症，如今已癱瘓，鄧萬華悉心照顧，每天幫丈夫擦操、清潔、餵食，打理得乾乾淨淨，也因考量照顧丈夫的需求，才投入學田村長選舉，除了服務村民也能兼顧家庭，卻遭到解職，3個多月來她內心相當煎熬，仍努力做長照養家。
今天聽到解職處分遭撤銷，鄧萬華說，還沒有接到縣府或富里鄉公所通知，「一天沒拿到公文，我就不能亂講一句話」，要看到通知才能發表看法；但也忍不住說，相信台灣明辨是非的人、好人還是占絕大多數。
