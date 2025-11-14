快訊

全國首例陸配村長遭解職打贏官司 撤銷理由曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
鄧萬華（右）3年前當選花蓮富里鄉學田村長，但今年8月被解職。圖／取自富里鄉公所臉書
鄧萬華（右）3年前當選花蓮富里鄉學田村長，但今年8月被解職。圖／取自富里鄉公所臉書

花蓮縣府撤銷陸配村長鄧萬華解職處分，理由是原處分機關富里鄉公所對依國籍法解職也有疑義，並函詢內政部及陸委會，但在中央未釐清前，逕依內政部要求將鄧解職，違反行政程序法「應依職權調查並於當事人有利及不利情形一律注意」等規定，也未審酌憲法增修條文及兩岸人民關係條例，要求鄉公所另為適法處分。

鄧萬華曾向富里鄉公所提出經海基會驗證的「中國戶籍註銷證明」資料，但內政部認定僅屬註銷大陸戶籍，與放棄國籍是不同的法律概念，並非國籍法第20條第4項所定的文件，多次函文富里鄉公所要求依權責處理。富里鄉公所依據內政部7月17日函文意旨作出處分，8月1日起解除鄧萬華村長職務。

花蓮縣府訴願審議委員會認為，按行政程序法第9條、第36條規定，行政機關應依職權調查證據，對當事人有利及不利的情形一律注意」，富里鄉公所在核認鄧萬華是否註銷大陸國籍時，應該就一切對訴願人有利及不利的事實與法規適用都要注意，不能僅採不利的事實，致妨害法的安定性或造成裁量權的濫用。

訴願決定書提到，兩岸關係條例是依據憲法增修條文第11條制定，用以規範「台灣地區」人民與「大陸地區」人民身分認定，涉及兩岸人民身分及權利義務事項，但富里鄉公所依國籍法解職，卻未審酌憲法增修條文第11條及兩岸人民關係條例，難說沒有疑義。

此外，富里鄉公所提出的答辯書也稱，確實對鄧萬華如何註銷大陸國籍有疑義，曾請縣府函轉內政部及大陸委員會釋示，但未接獲明確解釋，後來因為內政部函文促請3天內依國籍法解除鄧萬華公職，才作出原處分。

訴願審議委員會認為，富里鄉公所未等到中央主管機關釐清疑義，也沒有詳加調查鄧萬華如何依規定註銷大陸國籍，逕自作出不利鄧的處分，未盡到有利、不利一併注意的調查義務，已違反行政程序法第9條及36條規定，因此撤銷解職處分。

富里 國籍 內政部
