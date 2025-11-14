快訊

荒唐飛官！營區偷喝酒、視訊裸聊還劈腿女同袍 空軍開鍘慘了

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆建案工地開挖…緊臨民宅破大洞吞家具 百餘民宅急檢測

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影

基隆市中山一路261巷一處住宅建案工地今天上午開挖時，疑造成緊臨民宅倉庫地面出現面積20平方公尺大洞，地面整個下陷，市府當場要求建商停工，對周遭百餘鄰房民宅全部檢測安全。建商承諾將會負責處理。

受損民宅屋主林先生說，上午11時開門發現倉庫地面出現大洞，存放的辦公家具全掉落泡在水中，嚇了一大跳。民治里長黃國偉說，出現大洞民宅是辦公家具的倉庫，還好當時沒人，否則後果不堪設想。

議員宋瑋莉表示，建案工地半年前曾發生鄰損事件，造成多戶民宅裂縫，一度停工進行鄰損鑑定後才復工，沒想到又發生類似意外，要求全面檢測周遭民宅安全。

議員施偉政指出，周遭居民建築工地有已有意見，要求市府重新檢視先前鄰損事件的報告，要求嚴格監督不能再發生類似事件。

結構技師到場查看，發現受損戶地基有掏空下陷，將再調查實際範圍，建築工地應進行工地四周鄰房安全鑑定，包括土地測量、鄰房的傾斜程度等，評估工地現場危害程度。

該工地將興建地下3層、地上15層集合住宅。建商今天出面表示，對於鄰損事件公司將負責到底。

市府都發處長謝孝昆說，該工地先前曾發生鄰損事件，今天又發生疑似鄰房地基掏空，已要求建商對開挖處先回填穩定地質，後續將由結構技師進行相關測量，並針對鄰房全面測量與鑑定，後續復工申請將再嚴格把關。

附近居民說，很擔心房子會出問題，擔心工地一直挖，造成地層不穩定，要求全面檢測鑑定， 不然居民住得擔心受怕。

基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影
基隆建案工地開挖緊臨民宅破大洞吞家具，百餘民宅急檢測。記者游明煌／攝影

議員 建築 基隆 建案
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業

松山百億都更案鳴森苑B3工地火警 排煙困難「近3小時撲滅」

提醒這6區關窗 民生社區建案火警...民眾通報濃煙惡臭

倒楣！新北樹林BMW大七行經捷運工地 鐵管吊掛掉落意外被擊中

相關新聞

基隆東岸高架橋逾46年將拆？謝國樑：不過度影響交通可規畫可行性

基隆連接國1的東岸高架橋已逾46年，曾被列全台十大危橋，十分老舊，也把市區切兩半，議員今天質詢建議市府提出拆除規畫。市長...

全國首例陸配村長遭解職打贏官司 撤銷理由曝光

花蓮縣府撤銷陸配村長鄧萬華解職處分，理由是原處分機關富里鄉公所對依國籍法解職也有疑義，並函詢內政部及陸委會，但在中央未釐...

影／基隆建案工地開挖…緊臨民宅破大洞吞家具 百餘民宅急檢測

基隆市中山一路261巷一處住宅建案工地今天上午開挖時，疑造成緊臨民宅倉庫地面出現面積20平方公尺大洞，地面整個下陷，市府...

獨／全國首例陸配村長遭解職提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

花蓮縣陸配村長鄧萬華雖註銷中國大陸戶籍，但無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，引起全...

台東校園性侵通報驟增！國中每年破30件 議員質疑：這正常嗎？

台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質疑。他指出，尤其在國中階段，每年通報件數都突破...

花蓮馬太鞍溪溢流已阻斷 大型機具今進駐鳳林、萬榮清淤

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。在溢流阻斷後，今天一早大型機具投入清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。