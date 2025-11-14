影／基隆建案工地開挖…緊臨民宅破大洞吞家具 百餘民宅急檢測

基隆市中山一路261巷一處住宅建案工地今天上午開挖時，疑造成緊臨民宅倉庫地面出現面積20平方公尺大洞，地面整個下陷，市府當場要求建商停工，對周遭百餘鄰房民宅全部檢測安全。建商承諾將會負責處理。

受損民宅屋主林先生說，上午11時開門發現倉庫地面出現大洞，存放的辦公家具全掉落泡在水中，嚇了一大跳。民治里長黃國偉說，出現大洞民宅是辦公家具的倉庫，還好當時沒人，否則後果不堪設想。

議員宋瑋莉表示，建案工地半年前曾發生鄰損事件，造成多戶民宅裂縫，一度停工進行鄰損鑑定後才復工，沒想到又發生類似意外，要求全面檢測周遭民宅安全。

議員施偉政指出，周遭居民建築工地有已有意見，要求市府重新檢視先前鄰損事件的報告，要求嚴格監督不能再發生類似事件。

結構技師到場查看，發現受損戶地基有掏空下陷，將再調查實際範圍，建築工地應進行工地四周鄰房安全鑑定，包括土地測量、鄰房的傾斜程度等，評估工地現場危害程度。

該工地將興建地下3層、地上15層集合住宅。建商今天出面表示，對於鄰損事件公司將負責到底。

市府都發處長謝孝昆說，該工地先前曾發生鄰損事件，今天又發生疑似鄰房地基掏空，已要求建商對開挖處先回填穩定地質，後續將由結構技師進行相關測量，並針對鄰房全面測量與鑑定，後續復工申請將再嚴格把關。

附近居民說，很擔心房子會出問題，擔心工地一直挖，造成地層不穩定，要求全面檢測鑑定， 不然居民住得擔心受怕。