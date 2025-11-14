獨／全國首例陸配村長遭解職提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

花蓮縣陸配村長鄧萬華雖註銷中國大陸戶籍，但無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，引起全國注目。鄧萬華不服，向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分，要求富里鄉公所另為適法處理。

50歲的鄧萬華來自中國大陸四川省，嫁來台灣28年，與丈夫育有3名子女。她早在17年前就取得中華民國護照，因丈夫6年前被發現是漸凍人，身體日漸虛弱，為扛起家計也兼顧照顧家庭，2022年底首度參選，當選富里鄉學田村長，任職兩年多，熱心服務，頗受村民好評。

富里鄉公所因多次接獲內政部函文，要求鄧萬華拿出放棄大陸國籍的證明，否則依照國籍法第20條，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，應予解職。鄉公所函詢大陸委員會未獲解釋，今年8月1日將鄧解職，另派人代理村長職務。

花蓮縣府接獲鄧萬華所提訴願，上月29日召開訴願委員會，討論後決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。

富里鄉長江東成說，當時接獲內政部函文要求依國籍法辦理，也認為法律適用性不無疑義，可能對於民選公職人員權利影響甚鉅。但內政部為上級單位，依其要求辦理，希望透過解職讓議題透明化，也鼓勵當事人提出訴願和行政訴訟，讓相關單位依憲法、兩岸人民關係條例判斷。

如今訴願結果出爐，江東成說，上午已收到公文，會盡速研議花蓮縣政府撤銷原處分的內容，若認為撤銷處分合理適當，會在最短時間內，給予當事人應有權利的回復與保障。