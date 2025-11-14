基隆東岸高架橋逾46年將拆？謝國樑：不過度影響交通可規畫可行性

基隆連接國1的東岸高架橋已逾46年，曾被列全台十大危橋，十分老舊，也把市區切兩半，議員今天質詢建議市府提出拆除規畫。市長謝國樑表示尊重專業，將在不過度影響市民交通的情況下，規畫拆除的可行性。交通處指出，貿然拆除嚴重衝擊市區交通，還待完整評估，要有完整替代道路方案。

東岸高架橋是連接國1與基隆市區重要橋梁，每天往來車流量相當大，北起田寮河喜豬橋，南端銜接29號橋通往中山高速公路，早年因東岸貨櫃碼頭聯結車通行，損耗極大，一度被列全台十大危橋，98年補強，105年禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車通行才稍改善。

國民黨議員藍敏煌今天質詢說，東岸高架橋老舊，市府每年都要花錢維養，橋梁也把市區切兩半，遮蔽市區天際線及基隆市區整體規畫發展，市府應有長遠規畫，研擬拆除可行性。

民進黨議長童子瑋日前指出，市府每年都要投入高昂經費維護修繕，並不符效益，也存在安全的隱憂，交通動線難以優化。可以大眾運輸取代高架橋、強化貨運專用分流及善用既有道路系統調撥車道三方案紓解「交通黑暗期」。

謝國樑說，他的立場支持打開城市天際線的想法，但要不要拆東岸高架，尊重交通與工程相關專業，同意將在不過度影響市民交通的前提下展開規畫。

交通處長陳耀川表示，市府曾針對東岸高架橋曾評估，拆除可打開天際線及有利城市發展，但貿然拆除，將對市區孝二路、忠一路、愛三路及仁五路等重要道路造成衝擊，與工務處規畫，如何降低交通衝擊，曾考慮成功一路成功陸橋可否做為替代道路。

林姓市民說， 每天上下班東岸高架都塞到不行，貿然拆除市區交通恐將癱瘓，不敢想像，市府要有替代道路配套。但也有民眾認為，不拆市區交通難解，盼專家提出解方。