台東校園性侵通報驟增！國中每年破30件 議員質疑：這正常嗎？

台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質疑。他指出，尤其在國中階段，每年通報件數都突破30件，情況相當不尋常，呼籲教育處全面檢討性平教育執行狀況，並強化跨單位合作，避免事件持續升溫。

吳景槐在質詢時秀出近3年校園性侵通報統計數據，112年度高中職以下學校通報56件、113年度增為70件，今年1至9月也已達48件。他指出，從趨勢來看，案件呈現上升曲線，國中階段尤其突出，「這絕對不是正常現象」，直言教育單位不能以例行狀況看待，而應徹底從課程、輔導到校園氛圍全面檢討。

他也懷疑可能存在「黑數」，認為部分案件因家庭因素、校園文化或師生關係未被通報，希望教育處與社會處、警局婦幼隊建立更完整的橫向聯繫與輔導機制，共同釐清問題根源並強化預防。

面對質疑，教育處長蔡美瑤回應表示，教育處長期重視性平教育的分齡防治，從幼兒園、國小到國中都有不同階段的教育設計，包括每年定期辦理教師職能研習、校園性平課程，以及與婦幼隊合作，針對數位網路暴力、性侵害防治與身體自主權等議題，教導孩子如何辨識與拒絕危險。

在處理機制方面，她強調，縣府每年辦理性平事件通報與調查演練，指導學校確實掌握流程；對於受創學生也會啟動輔導措施，由輔諮中心與特教中心提供後續協助，避免孩子在事件後再度受到傷害。

蔡美瑤強調，通報數增加並不代表性侵事件變多，而是「性平意識提升」的結果。近年教育處與學校積極教導學生身體自主權，提升孩子的覺察能力；教師也更清楚通報義務，因此通報率自然提高。她呼籲社會在關注數字之餘，也要看見教育端推動「不隱匿、不姑息」的重要價值。

