快訊

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

台東校園性侵通報驟增！國中每年破30件 議員質疑：這正常嗎？

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐（左）針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質，呼籲教育處全面檢討性平教育執行狀況疑。圖／台東縣議會提供
台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐（左）針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質，呼籲教育處全面檢討性平教育執行狀況疑。圖／台東縣議會提供

台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質疑。他指出，尤其在國中階段，每年通報件數都突破30件，情況相當不尋常，呼籲教育處全面檢討性平教育執行狀況，並強化跨單位合作，避免事件持續升溫。

吳景槐在質詢時秀出近3年校園性侵通報統計數據，112年度高中職以下學校通報56件、113年度增為70件，今年1至9月也已達48件。他指出，從趨勢來看，案件呈現上升曲線，國中階段尤其突出，「這絕對不是正常現象」，直言教育單位不能以例行狀況看待，而應徹底從課程、輔導到校園氛圍全面檢討。

他也懷疑可能存在「黑數」，認為部分案件因家庭因素、校園文化或師生關係未被通報，希望教育處與社會處、警局婦幼隊建立更完整的橫向聯繫與輔導機制，共同釐清問題根源並強化預防。

面對質疑，教育處長蔡美瑤回應表示，教育處長期重視性平教育的分齡防治，從幼兒園、國小到國中都有不同階段的教育設計，包括每年定期辦理教師職能研習、校園性平課程，以及與婦幼隊合作，針對數位網路暴力、性侵害防治與身體自主權等議題，教導孩子如何辨識與拒絕危險。

在處理機制方面，她強調，縣府每年辦理性平事件通報與調查演練，指導學校確實掌握流程；對於受創學生也會啟動輔導措施，由輔諮中心與特教中心提供後續協助，避免孩子在事件後再度受到傷害。

蔡美瑤強調，通報數增加並不代表性侵事件變多，而是「性平意識提升」的結果。近年教育處與學校積極教導學生身體自主權，提升孩子的覺察能力；教師也更清楚通報義務，因此通報率自然提高。她呼籲社會在關注數字之餘，也要看見教育端推動「不隱匿、不姑息」的重要價值。

聯合報關心您：遇到家暴事件、身體虐待、性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

議員吳景槐在質詢時秀出近3年校園性侵通報統計數據，112年度高中職以下學校通報56件、113年度增為70件，今年1至9月也已達48件。圖／吳景槐服務處提供
議員吳景槐在質詢時秀出近3年校園性侵通報統計數據，112年度高中職以下學校通報56件、113年度增為70件，今年1至9月也已達48件。圖／吳景槐服務處提供

性侵害 校園 教師
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

15歲少女控訴遭4男綁架！車上性侵凌辱9小時 印警拘22歲貨車司機

公益團體理事長性侵女盲胞...稱「妳一定會回味無窮」 判7年2月定讞

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

相關新聞

台東校園性侵通報驟增！國中每年破30件 議員質疑：這正常嗎？

台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質疑。他指出，尤其在國中階段，每年通報件數都突破...

花蓮馬太鞍溪溢流已阻斷 大型機具今進駐鳳林、萬榮清淤

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。在溢流阻斷後，今天一早大型機具投入清...

基隆中正、信義區18日2萬5戶停水 瑞芳、貢寮、雙溪停6千戶

自來水公司第一區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換作業，11月18日上午9時起至19日上午8時...

基隆也有堰塞湖？市府：是內陸湖

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續幾天降下豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流。基隆市長謝國樑說...

仁川—花蓮復航 逾百南韓客 下機喝珍奶

南韓仁川—花蓮直航昨啟航，首班有132位旅客，縣府昨準備100多杯珍珠奶茶迎賓，送給下機的南韓旅客，旅客也興奮拍下「花蓮...

基隆捷運開始議價 拚年底動工

基隆捷運工程經費去年12月提報中央審議，新北捷運局表示，至今已4度送審，為不影響推動進度，基捷機電及軌道統包工程已進入議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。