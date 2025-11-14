花蓮馬太鞍溪溢流已阻斷 大型機具今進駐鳳林、萬榮清淤

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。在溢流阻斷後，今天一早大型機具投入清淤，台9線、花45線等路段執行交通管制。

花蓮縣政府表示，昨天傍晚水利署阻斷水流後，今天上午6時起已有12部重機械進入村落展開道路清淤工作，國軍部隊也會協助居家環境清理，配合清淤工作，執行交通管制。

交管措施為台9線從萬里溪橋南端加油站前起進行南下車輛管制，長橋路與長安路口（長橋國小前）管制進入台9線，花45線明利國小前路口及忠一路、忠二路清淤管制。縣府表示，若有必須進出的個案，可向在地鄉鎮公所或現場管制人員洽詢。

縣長徐榛蔚說，會有大型機具從台9線、花45線等進入部落區清淤，請民眾配合交管，另規畫在萬里溪高灘地、明利社區內一處私有地做為暫置場，讓環境清理工作能夠更快進行。