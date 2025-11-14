快訊

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮馬太鞍溪溢流已阻斷 大型機具今進駐鳳林、萬榮清淤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水暴漲，挾帶泥石沖入萬榮明利村、鳳林長橋里，在溢流阻斷後，重型機具進駐清淤。圖／鳳林鎮公所提供
鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水暴漲，挾帶泥石沖入萬榮明利村、鳳林長橋里，在溢流阻斷後，重型機具進駐清淤。圖／鳳林鎮公所提供

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。在溢流阻斷後，今天一早大型機具投入清淤，台9線、花45線等路段執行交通管制

花蓮縣政府表示，昨天傍晚水利署阻斷水流後，今天上午6時起已有12部重機械進入村落展開道路清淤工作，國軍部隊也會協助居家環境清理，配合清淤工作，執行交通管制。

交管措施為台9線從萬里溪橋南端加油站前起進行南下車輛管制，長橋路與長安路口（長橋國小前）管制進入台9線，花45線明利國小前路口及忠一路、忠二路清淤管制。縣府表示，若有必須進出的個案，可向在地鄉鎮公所或現場管制人員洽詢。

縣長徐榛蔚說，會有大型機具從台9線、花45線等進入部落區清淤，請民眾配合交管，另規畫在萬里溪高灘地、明利社區內一處私有地做為暫置場，讓環境清理工作能夠更快進行。

萬榮鄉公所統計，大水造成萬榮鄉明利村家戶、工寮共31戶受到影響，其中10戶較為嚴重，明利村聯道路花45線也有約400公尺路段；鳳林鎮表示，災情也波及長橋里忠一路、忠二路等住戶，30多戶受災，目前道路清理完成，但災戶前還需要3天清理，清理完成後再開放災民返家，並由國軍協助清理家園。

鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水暴漲，挾帶泥石沖入萬榮明利村、鳳林長橋里，在溢流阻斷後，重型機具進駐清淤。圖／鳳林鎮公所提供
鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水暴漲，挾帶泥石沖入萬榮明利村、鳳林長橋里，在溢流阻斷後，重型機具進駐清淤。圖／鳳林鎮公所提供

馬太鞍溪 交通管制 鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮洪災270億元特別預算案 立院邀卓揆18日報告備詢

颱風災情501件釀91傷 花蓮新增堰塞湖溢流趨穩

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

相關新聞

台東校園性侵通報驟增！國中每年破30件 議員質疑：這正常嗎？

台東縣議會今天總質詢，議員吳景槐針對近年校園性侵案件通報逐年上升提出強烈質疑。他指出，尤其在國中階段，每年通報件數都突破...

花蓮馬太鞍溪溢流已阻斷 大型機具今進駐鳳林、萬榮清淤

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。在溢流阻斷後，今天一早大型機具投入清...

基隆中正、信義區18日2萬5戶停水 瑞芳、貢寮、雙溪停6千戶

自來水公司第一區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換作業，11月18日上午9時起至19日上午8時...

基隆也有堰塞湖？市府：是內陸湖

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續幾天降下豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流。基隆市長謝國樑說...

仁川—花蓮復航 逾百南韓客 下機喝珍奶

南韓仁川—花蓮直航昨啟航，首班有132位旅客，縣府昨準備100多杯珍珠奶茶迎賓，送給下機的南韓旅客，旅客也興奮拍下「花蓮...

基隆捷運開始議價 拚年底動工

基隆捷運工程經費去年12月提報中央審議，新北捷運局表示，至今已4度送審，為不影響推動進度，基捷機電及軌道統包工程已進入議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。