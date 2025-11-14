快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

基隆中正、信義區18日2萬5戶停水 瑞芳、貢寮、雙溪停6千戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正、信義區18日2萬5戶停水。記者游明煌／攝影
基隆中正、信義區18日2萬5戶停水。記者游明煌／攝影

自來水公司第一區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換作業，11月18日上午9時起至19日上午8時止，共計23小時停水基隆中正區及信義區停水2萬5816戶、降壓4568戶；新北市瑞芳區停水1925戶，貢寮、雙溪6618戶全區停水，總計影響逾3萬用水戶。

水公司表示，停水區域如下：基隆市中正區：中正里、中濱里、中砂里、中船里、信義里、入船里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、德義里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、正義里、正船里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、義重里、長潭里；信義區：仁壽里、仁義里、孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、義昭里。

新北北市瑞芳區：鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里；新北市貢寮區及雙溪區全區。

影響用戶數基隆市中正區及信義區停水2萬5816戶、降壓4568戶；新北市瑞芳區停水1925戶，貢寮區、雙溪區停水4693 戶，停水戶數共6618戶。

水公司表示，這次停水貢寮區設置加水站兩處，貢寮淨水場（貢寮區下雙溪街20號）及龍洞龍興廟（貢寮區龍洞街41號）；瑞芳區設置加水站2處，瑞濱里活動中心（新北市瑞芳區建基一路4-2號）及深澳里活動中心（新北市瑞芳區深澳路67-1號）。

基隆市設置加水站2處，孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號），其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟，需水車機動支援送水將另外安排水車前往支援。

請用戶提早儲水備用。

停水 貢寮 基隆 瑞芳
