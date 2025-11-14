仁川—花蓮復航 逾百南韓客 下機喝珍奶

南韓仁川—花蓮直航昨啟航，首班有132位旅客，縣府昨準備100多杯珍珠奶茶迎賓，送給下機的南韓旅客，旅客也興奮拍下「花蓮歡迎您」的布條，還有部分韓客自備高爾夫球桿，想要在花蓮打高爾夫球，享受好山好水好空氣。

這次首航讓花蓮民眾相當振奮，有人看到直航消息，立刻上官網刷卡買機票，準備前往韓國旅遊、購物或體驗醫美，還有人早就組團要去南韓旅遊10天，昨還有16名從南韓參訪完的宜昌國中師生搭直航抵台。

宜昌國中三年級學生蔡安夏說，這次代表學校去韓國參訪6天，去程到桃園機場搭飛機，從花蓮出發總共花了6個小時，回程從仁川搭直航回來，只花2個小時就到花蓮，真的很省時又便利。

縣府觀光處長余明勲表示，這是疫後花蓮與韓國仁川首度復航，花蓮有山有海，韓客過去多以太魯閣一日遊為主，未來可望因直航延長停留時間，期待每周兩班直航能逐漸增班，開拓東北亞旅遊通路，讓花蓮與國際接軌。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮擁有豐富資源，若能增加南韓轉機旅客來花蓮觀光，對地方產業將是一大助力。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，韓國旅客可能還是想要去北部觀光，希望花蓮入境、台北出境，或是台北入境、花蓮出境，旅行社比較好包裝行程，才能長久維持，希望縣府為不同國家旅客量身定做特色行程。