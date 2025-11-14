聽新聞
0:00 / 0:00

基隆捷運開始議價 拚年底動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

基隆捷運工程經費去年12月提報中央審議，新北捷運局表示，至今已4度送審，為不影響推動進度，基捷機電及軌道統包工程已進入議價程序，並採「保留決標」方式縮短時程辦理，期盼中央全力協助，盡速核定工程經費，力拚年底動工邁進。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，採中運量捷運系統，串聯南港、汐止與基隆地區，完善北北基生活圈交通網絡。

新北捷運局長李政安表示，由於土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性，能從基隆八堵往返南港或大稻埕一車到底營運服務，為加速推動基隆捷運工程，優先辦理「機電後擴」，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，就正式簽約與開工。

李政安說，基隆捷運工程經費審議2024年12月16日首次提報中央，今年11月5日再針對交通部意見第4次送審，因應基隆捷運工程經費審議特殊等待時間，規畫採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，盼交通部協助完成經費審議。

新北捷運局表示，基隆捷運機電系統及軌道統包工程為基隆捷運首項工程標，緊接著南港與基隆段統包工程及基隆捷運先期工程在11月陸續公告招標，將進入土建施工高峰期，將加強與中央及地方單位協調。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

基隆調和街被疑堰塞湖不需工程介入 水土技師：內陸湖整體穩定

爭取淡海輕軌延伸金山萬里接基捷 張錦豪：打造濱海觀光環狀線

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

捷運板南線擠爆下月起增1班次 再增加新列車時間表今曝光

相關新聞

馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

花蓮縣馬太鞍溪上游今天發現新生的堰塞湖，在下午1時許溢流，縣府評估仍有風險，宣布下游警戒區光復鄉全鄉，及鳳林長橋里、萬榮...

花蓮光復救災指揮官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

鳳凰颱風共伴效應在宜蘭蘇澳鎮降下超大豪雨，造成淹水嚴重，花蓮花復鄉救災指揮官季連成今天再度前來了解災後復原進度，看到市區...

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

花蓮馬太鞍溪上游今天形成新的堰塞湖，不到24小時溢流，下游水位升高，再度漫進明利村。光復、萬榮鄉及鳳林鎮撤離逾5000人...

基隆也有堰塞湖？市府：是內陸湖

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續幾天降下豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流。基隆市長謝國樑說...

仁川—花蓮復航 逾百南韓客 下機喝珍奶

南韓仁川—花蓮直航昨啟航，首班有132位旅客，縣府昨準備100多杯珍珠奶茶迎賓，送給下機的南韓旅客，旅客也興奮拍下「花蓮...

基隆捷運開始議價 拚年底動工

基隆捷運工程經費去年12月提報中央審議，新北捷運局表示，至今已4度送審，為不影響推動進度，基捷機電及軌道統包工程已進入議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。