基隆捷運開始議價 拚年底動工

基隆捷運工程經費去年12月提報中央審議，新北捷運局表示，至今已4度送審，為不影響推動進度，基捷機電及軌道統包工程已進入議價程序，並採「保留決標」方式縮短時程辦理，期盼中央全力協助，盡速核定工程經費，力拚年底動工邁進。

交通部規畫基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，採中運量捷運系統，串聯南港、汐止與基隆地區，完善北北基生活圈交通網絡。

新北捷運局長李政安表示，由於土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性，能從基隆八堵往返南港或大稻埕一車到底營運服務，為加速推動基隆捷運工程，優先辦理「機電後擴」，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，就正式簽約與開工。

李政安說，基隆捷運工程經費審議2024年12月16日首次提報中央，今年11月5日再針對交通部意見第4次送審，因應基隆捷運工程經費審議特殊等待時間，規畫採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，盼交通部協助完成經費審議。

新北捷運局表示，基隆捷運機電系統及軌道統包工程為基隆捷運首項工程標，緊接著南港與基隆段統包工程及基隆捷運先期工程在11月陸續公告招標，將進入土建施工高峰期，將加強與中央及地方單位協調。