基隆也有堰塞湖？市府：是內陸湖

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續幾天降下豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流。基隆市長謝國樑說，該處是蓄積已久的內陸湖，和花蓮堰塞湖不同，將加強改善調和街排水設施。

謝國樑說，調和街淹水的面積約700平方公尺，與花蓮馬太鞍溪堰塞湖137公頃比起來相差2千倍，也小了很多，對城市的影響相對比較有限。

基隆市府工務處長簡翊哲表示，該內陸湖已形成很久，跟花蓮馬太鞍溪堰塞湖不一樣，另周邊住宅都較高，不會有水漫流到住戶情況。調和街沉砂池排水不及溢淹至路面，11日淹水時緊急開口完成臨時導排水作業，現階段續進行2段排水溝及豎井增設工程。至於維德醫院下方私有土地同樣有邊坡排水溢流情形，環保局完成臨時導排水設施，市府也向國土署取爭2775萬元增設側溝、加大沉沙池出口等改善設施。

工務處昨下午會勘，認為不需再以工程手段介入。水土保持服務團技師張志彰說，內陸湖周邊林相完整，並無崩坍或土石流失，整體環境確屬穩定，下游出流口流況正常，建議持續清理避免阻塞，使水位維持穩定，不致壅高。