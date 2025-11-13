基隆調和街被疑堰塞湖不需工程介入 水土技師：內陸湖整體穩定

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆降豪大雨，調和街淹水，被疑山上出現疑似堰塞湖溢流造成。市府今下午會勘，認為不需再以工程手段介入。水土保持服務團技師張志彰說，內陸湖周邊林相完整，並無崩坍或土石流失，整體環境確屬穩定，下游出流口流況正常，建議持續清理避免阻塞。

市府工務處今下午2時會同水土保持技術團、議員、里長等到調和街266巷內環湖踏勘，了解周邊水位與排水。市府表示，會勘結果顯示整體水位與周邊環境尚屬穩定，市府將依水保技術團建議逐項改善排水環境。

水土保持服務團技師張志彰說，內陸湖周邊林相完整，並無崩坍或土石流失情形，整體環境確屬穩定。下游出流口流況目前正常，建議持續清理避免阻塞，使水位維持穩定，不致壅高。他也指出，下游沿私人土地因地形因素產生漫流，建議增設導流設施，將水流導向調和街大排系統，可避免漫流至道路影響安全。

工務處長簡翊哲指出，針對調和街未來的積水改善工程，市府已向國土署爭取經費，規畫新設三段側溝並擴大既有水溝寬度，以提升排水效率；上游沉沙池則將加大出口排水量。透過這兩項工程，未來蓄水將能更有效導入調和街大排，進一步改善整體排水表現。

工務處副處長洪延良表示，市府將依據水保技術團建議，會同區公所邀集土地所有權人研商私人土地導流設施的可行性，並要求沿線單位加強排水路徑巡查，降低阻塞及積水風險，確保周邊環境穩定。

中正區長傅俊昇說，經查勘並調閱相關空照圖顯示，該處水體已存在已久，非僅因鳳凰颱風所致。

市府表示，此區域內陸湖對周邊住戶及道路的影響相對有限，呼籲市民無需過度擔心。市府會持續依據現地監測與專業評估調整相關作法，透過系統性改善讓區域排水，提升整體環境安全性。

