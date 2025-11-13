快訊

馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人

中央社／ 花蓮縣13日電
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖原預計13日下午4時許溢流，推估因壩體不穩定導致提早溢流，下午1時許觀測發現有第一批水往下沖，並於1時40分抵達下游。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖原預計13日下午4時許溢流，推估因壩體不穩定導致提早溢流，下午1時許觀測發現有第一批水往下沖，並於1時40分抵達下游。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社

花蓮馬太鞍溪上游今天形成新的堰塞湖，不到24小時溢流，下游水位升高，再度漫進明利村。光復、萬榮鄉及鳳林鎮撤離逾5000人，馬太鞍溪涵管便道幾乎淹沒，受損狀況待確認。

受颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，地勢較高的萬榮鄉明利村因河道泥沙堆積，導致溪水漫到沒有設置堤防的上游區域，沿著產業道路淹進村落，災後3天，水利署連日趕工，今天凌晨3時完成進水點封堵。

不過，新形成的堰塞湖來勢洶洶，萬榮鄉公所、鳳林鎮公所暫停聯外道路清理工作，疏散民眾啟動堰塞湖影響區域撤離。光復鄉也緊急宣布停班課，巡邏、廣播疏散民眾。

中午後光復地區降雨，林業保育署花蓮分署空拍機無法出動，監測人力下午1時許，觀測到第一波大水，推測新堰塞湖已提前溢流，明利村再度出現溪水漫淹。

公路局東區養護分局長林文雄說，目前馬太鞍溪南北向涵管便道約9成仍在河床的土石底下，還沒辦法評估受損狀況，等水退了，機具可以進入河床後才能確認。

截至晚間7時，林業保育署花蓮分署表示，堰塞湖溢流仍在持續進行，還沒有完全穩定，將維持堰塞湖紅色警戒，預估明天一早出動空拍機，確認新堰塞湖狀況。

花蓮縣府考量堰塞湖仍有溢流風險，且安全性尚無法評估，晚間宣布，光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天繼續停班、停課。

花蓮縣府統計，光復等3鄉鎮撤離人數5321人，總收容人數308人，共分在9處收容地點，以馬太鞍教會94人最多。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮目前正面臨全台首例「頻繁且長時間紅色警戒」的堰塞湖狀態，颱風警報和堰塞湖紅色警戒接連發布，居民隨時得準備好家當逃難，呼籲中央務必重視堰塞湖治理。

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮
