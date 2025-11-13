聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮光復救災指揮官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」
鳳凰颱風共伴效應在宜蘭蘇澳鎮降下超大豪雨，造成淹水嚴重，花蓮花復鄉救災指揮官季連成今天再度前來了解災後復原進度，看到市區主要街道全清乾淨，高度肯定縣政府、蘇澳鎮公所及國軍救災快速及熟練，讓他感到「很欽佩」。
政委季連成昨天陪同行政院長卓榮泰到蘇澳勘災，今天再度前來關切。他說，卓院長關心蘇澳及宜蘭災情，希望他再來看一下有無需要協助，並分享花蓮光復鄉救災經驗，但是在聽完簡報後，覺得「沒有什麼好傳授的」，縣政府與鎮公所都非常熟練快速，軍方支援也很快速。
據了解，蘇澳淹水主要集中在中山路一帶，宜蘭代理縣長林茂盛昨天上午10時許勘災，雖然省道不屬於縣府維護管理道路，林茂盛仍指示當天就要完成街道清運，縣府各局處立即總動員調度機具及人力，趁著天晴清運工作不停歇，終於在入夜前把主要街道的汙泥及垃圾廢棄物全部清乾淨。
經統計，蘇澳鎮約有1100戶受淹，目前積水消退，大樓地下室原有23處進水，已完成處理14處，其餘9處正由宜蘭縣政府持續加強抽排作業，市區用水及供電已全部恢復。
季連成強調，災後復原工作重點就是效率跟速度，因民眾需求非常迫切，如果中央或地方政府速度不夠快，會招致民怨，速度越快，代表政府的效率越高及負責工作態度，「這些宜蘭都做到了」。
後續還有巷弄環境要清運打掃，季連成說，預計明天（14日）入夜前完成所有清運，也許時間還會更早提前完成，目前所有廢棄物處理也都有安置場，也都安排了後續處理模式；另外針對蘇澳鎮長李明哲建議設立「募款專戶」幫助災民，他認為可先交由縣政府依法協助開設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言