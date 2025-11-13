花蓮光復救災指揮官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

鳳凰颱風共伴效應在宜蘭蘇澳鎮降下超大豪雨，造成淹水嚴重，花蓮花復鄉救災指揮官季連成今天再度前來了解災後復原進度，看到市區主要街道全清乾淨，高度肯定縣政府、蘇澳鎮公所及國軍救災快速及熟練，讓他感到「很欽佩」。

政委季連成昨天陪同行政院長卓榮泰到蘇澳勘災，今天再度前來關切。他說，卓院長關心蘇澳及宜蘭災情，希望他再來看一下有無需要協助，並分享花蓮光復鄉救災經驗，但是在聽完簡報後，覺得「沒有什麼好傳授的」，縣政府與鎮公所都非常熟練快速，軍方支援也很快速。

據了解，蘇澳淹水主要集中在中山路一帶，宜蘭代理縣長林茂盛昨天上午10時許勘災，雖然省道不屬於縣府維護管理道路，林茂盛仍指示當天就要完成街道清運，縣府各局處立即總動員調度機具及人力，趁著天晴清運工作不停歇，終於在入夜前把主要街道的汙泥及垃圾廢棄物全部清乾淨。

經統計，蘇澳鎮約有1100戶受淹，目前積水消退，大樓地下室原有23處進水，已完成處理14處，其餘9處正由宜蘭縣政府持續加強抽排作業，市區用水及供電已全部恢復。

季連成強調，災後復原工作重點就是效率跟速度，因民眾需求非常迫切，如果中央或地方政府速度不夠快，會招致民怨，速度越快，代表政府的效率越高及負責工作態度，「這些宜蘭都做到了」。