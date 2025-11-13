快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪上游今天發現新生的堰塞湖，在下午1時許溢流，縣府評估仍有風險，宣布下游警戒區光復鄉全鄉，及鳳林長橋里、萬榮明利村，明天停班停課

林業保育署花蓮分署監測，新生堰塞湖位於原堰塞湖溢流口下方約300公尺處，壩高40公尺，每小時入水量8萬噸，滿水位100萬噸。警戒範圍為既有疏散範圍，加上颱風期間最大淹水範圍，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村；鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里；以及萬榮鄉明利村等地，下午都展開疏散撤離。

縣府晚間6時再與花蓮分署確認，因天候不佳，花蓮分署無法出動空拍並評估新生堰塞湖溢流後的安全性，必須明早視天氣狀況再做評估，且新堰塞湖持續溢流，還是有風險，在安全性無法確認下，為確保居民安全，決定明天光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里停班、停課。

堰塞湖 停班停課 花蓮
