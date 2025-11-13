馬太鞍溪新生堰塞湖持續溢流仍有風險 下游1鄉2村里明停班停課

花蓮縣馬太鞍溪上游今天發現新生的堰塞湖，在下午1時許溢流，縣府評估仍有風險，宣布下游警戒區光復鄉全鄉，及鳳林長橋里、萬榮明利村，明天停班停課。

林業保育署花蓮分署監測，新生堰塞湖位於原堰塞湖溢流口下方約300公尺處，壩高40公尺，每小時入水量8萬噸，滿水位100萬噸。警戒範圍為既有疏散範圍，加上颱風期間最大淹水範圍，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村；鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里；以及萬榮鄉明利村等地，下午都展開疏散撤離。