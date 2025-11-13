颱風假爭議…謝國樑：與雙北脫鉤不是問題 籲中央檢討停班課標準

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應在基降強降雨，多處山坡土石坍塌及道路積淹水，今天多名議員質詢指雙北和基隆不同，應考量基隆情況單獨或分區放假。市長謝國樑說，與雙北脫鉤或是分區停班課都不是問題，但目前中央停班課標準應因應極端氣候變化檢討。

民進黨議員張顥瀚表示，11日風大雨大，傳出不少落石、淹水等災情，調和街淹大水，居民要回家無法通行，這些訊息也沒有立即讓民眾知道，應變中心二級開設到晚間6時才開太晚了，如果大水把民眾沖走，誰要負責任。

無黨籍議員林旻勳質詢指出，應理性討論，天氣不可測的因素太多，考驗首長的判斷，放不放都可能被罵，但要以市民安全為最大考量，但不要成為政治攻防。11日基隆大雨，新北市瑞芳四區都放了，但基隆相鄰的區域卻沒有放假，上班上學都大受影響，建議依敏感地區或預估危險區域分區、分時段放假。

謝國樑說，基隆並沒有一定要和雙北掛在一起放或不放，基隆可以獨立決定，與雙北脫鉤或分區停班課都沒有問題，但「如何放」才是問題。氣象預測雨量如果沒有達到標準，市府沒有宣布停班課的基礎，如何宣布停班課？「討好市民很容易」。

謝國樑表示，要不要放是依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，但現行雨量都是以24小時降雨評估，以現在極端氣候狀況來看，短時間強降雨致災的可能性很高，現行規定並未考量進去，中央停班停課標準要檢討。

謝國樑指出，這次強降雨破基隆氣象站開台以來的11月單日降雨紀錄，去年10月4日也破氣象站單日降雨紀錄，市府將找找海洋氣象專業團隊研議停班課的標準。

消防局長游家懿說，基隆海拔不足500米，均視為平地，日降雨量須達350毫米才能宣布停班課，將與氣象署溝通，找氣象團隊建議，將基隆市區分為山地及平地，後續可針對不同地區的停班課標準。