55小時不眠不休…水利署長坐鎮指揮圍堵花蓮洪水 龔明鑫哽咽

鳳凰颱風及東北季風共伴效應為花蓮帶來大雨，花蓮縣馬太鞍溪洪水灌進明利村，經濟部水利署從10日傍晚開始趕工防堵無堤防的溢流點，直到13日凌晨3時才完成河道改道及封堵，經濟部長龔明鑫13日談到已坐鎮現場指揮工作55小時的水利署長林元鵬時，不禁哽咽。

鳳凰颱風來襲，氣象預報東部將有豪雨，水利署及第九河川局在光復鄉布下重兵防守，以防再度水淹光復鄉，沒料到洪水往上游流竄，溢流到明利村，村長林萬成不滿颱風前就多次向水利署通報河道堤防有破口，卻未獲重視，就是因為政府沒有補強才會釀災。

水利署從10日傍晚萬榮鄉河水溢流後即動員人力及機具到現場緊急處置，搶險工作預計完成導水路1公里，並封堵無堤防的溢流點300公尺，在動員人力127人次及重機具92輛次，歷經55小時後，完成改道及封堵。

龔明鑫13日在業務會報前受訪時表示，先前馬太鞍溪堰塞湖溢流後，衝擊最大的是位於下游南岸的光復鄉，當時沖毀的堤防長達2860公尺，評估若再有颱風豪雨來襲，光復鄉風險可能較高，因此決定在南側建置臨時堤防，且10日颱風來襲前，趕工疏浚河道203萬立方公尺，遠超原定年底目標100萬立方公尺，因此光復村未在這次颱風中受災。

不過，由於泥沙持續堆積導致河床墊高，加上洪水量太大一時無法渲洩，便往上游流竄，並從沒有設置堤防的缺口溢流出來，沿著產業道路淹進明利村。

龔明鑫表示，林元鵬10日中午就前往花蓮，直到13日凌晨把洪水堵起來為止，長達55小時的時間幾乎都在工作。龔說，他打電話慰問林元鵬、詢問有沒有睡覺，林元鵬回答他說「有，雖然不多，但沒關係」時，龔明鑫哽咽了，「我說，你趕快去睡一下，但他說不行，因為有新的堰塞湖，所以他還是不能睡。所以…還是要給他支持。」

對於此次水淹明利村，龔明鑫表示很遺憾，但所幸沒有人員傷亡，且經萬榮鄉長回報，共有19戶住、12處工寮受影響，其中8戶稍微嚴重，但整體損害程度還算輕微。