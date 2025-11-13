花蓮明利村淹水 龔明鑫哽咽：水利署長55小時不眠不休指揮趕工

快訊

中央社／ 台北13日電
經濟部長龔明鑫13日出席部務會議，會前解釋花蓮萬榮鄉明利村淹水事件與水利署日夜趕工情形。圖／中央社
經濟部長龔明鑫13日出席部務會議，會前解釋花蓮萬榮鄉明利村淹水事件與水利署日夜趕工情形。圖／中央社

近日豪雨導致花蓮萬榮鄉明利村淹水，經濟部長龔明鑫今天表示，事發後水利署日夜趕工，直至今天清晨才堵住洪水；他並語帶哽咽說，水利署長林元鵬已55小時幾乎沒睡、指揮趕工，且因有新的堰塞湖生成，至今仍沒辦法休息。

龔明鑫下午受訪表示，馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，衝擊最大是靠近下游的光復鄉，沖毀2860公尺提防，經盡力搶修、建築臨時堤防，用鼎塊、太空包等3道防護，並加緊疏濬，至11月10日已挖走203萬立方公尺，遠多於先前預估量，進而得以清出下游河道，以致此次颱風光復鄉並無受到什麼影響。

然而，他指出，這次水實在太大，地勢較高的萬榮鄉明利村都也因泥沙堆積，導致水漫到沒有設置堤防的上游區域，最後沿著產業道路淹進明利村，所幸這次淹水並未造成人員傷亡，有19戶住家、12家工寮受淹水影響，其中8戶稍微嚴重，整體受損狀況可控。

龔明鑫表示，意外發生當下，林元鵬即趕赴花蓮，指揮、調派人力將可能溢流部分堵住，55小時不間斷施工，終於在今天凌晨3時把水堵起來。

他說，今天早上開院會前打給林元鵬，感謝林元鵬這麼辛苦排除狀況，並問對方「這55個小時有沒有睡覺」，同時叮囑林元鵬若狀況解除可以先休息，「但他（林元鵬）說不行，因為有新的（堰塞湖），所以他還是不能睡」，龔明鑫語帶哽咽，盼各界可以給水利署支持。

龔明鑫 淹水 水利署 花蓮 豪雨
