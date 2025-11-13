影／鳳凰颱風掀大浪 基隆潮境公園臨海步道塌陷4公尺大洞
國立海洋科技博物館的潮境公園臨海步道，先前已有沉陷，疑下方回填垃圾淘空流失，近日受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，大浪侵襲後下陷逾4公尺大洞，現場封鎖，請民眾勿靠近，將在農曆年後施工改善。
市議員張顥瀚表示，鳳凰颱風外圍環流共伴效應帶來巨浪，臨海步道整個塌陷形成一個大洞，現場十分危險，還有下陷危機，請民眾不要靠近。
民眾表示，這次颱風風雨很大，潮境出現大浪連續多日拍打岸際，愈崩愈大洞，下方都是空的，以前下方是垃圾回填，可能已淘空況，應盡速搶修，否則範圍恐再擴大。
海科館表示，現場已經封起來管制，待風雨比較小後會請土木技師公會鑑定，研擬搶修、補救方式，避免繼續塌陷。海科館工務機電組主任林谷屏說，暑假時臨海步道已有沉陷，疑下方垃圾掩埋物流失下陷。
海科館指出，教育部也核定補助3000多萬修復，11月下旬會完成設計監造標採購，預計農曆年後施工，將會打樁、灌漿，穩固臨海步道，強化現場穩定度，避免海堤及步道持續下陷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言