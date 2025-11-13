快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

影／鳳凰颱風掀大浪 基隆潮境公園臨海步道塌陷4公尺大洞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影

國立海洋科技博物館的潮境公園臨海步道，先前已有沉陷，疑下方回填垃圾淘空流失，近日受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，大浪侵襲後下陷逾4公尺大洞，現場封鎖，請民眾勿靠近，將在農曆年後施工改善。

市議員張顥瀚表示，鳳凰颱風外圍環流共伴效應帶來巨浪，臨海步道整個塌陷形成一個大洞，現場十分危險，還有下陷危機，請民眾不要靠近。

民眾表示，這次颱風風雨很大，潮境出現大浪連續多日拍打岸際，愈崩愈大洞，下方都是空的，以前下方是垃圾回填，可能已淘空況，應盡速搶修，否則範圍恐再擴大。

海科館表示，現場已經封起來管制，待風雨比較小後會請土木技師公會鑑定，研擬搶修、補救方式，避免繼續塌陷。海科館工務機電組主任林谷屏說，暑假時臨海步道已有沉陷，疑下方垃圾掩埋物流失下陷。

海科館指出，教育部也核定補助3000多萬修復，11月下旬會完成設計監造標採購，預計農曆年後施工，將會打樁、灌漿，穩固臨海步道，強化現場穩定度，避免海堤及步道持續下陷。

鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影
鳳凰颱風掀大浪，基隆潮境公園步道塌陷4公尺大洞。記者游明煌／攝影

鳳凰颱風 海科館 共伴效應
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

四接本月18日開標 王醒之：橫柴入灶無視環境與民意要基隆人吞下

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

鳳凰颱風受災無健保卡需就醫？衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

相關新聞

花蓮明利村淹水 龔明鑫哽咽：水利署長55小時不眠不休指揮趕工

近日豪雨導致花蓮萬榮鄉明利村淹水，經濟部長龔明鑫今天表示，事發後水利署日夜趕工，直至今天清晨才堵住洪水；他並語帶哽咽說，...

影／鳳凰颱風掀大浪 基隆潮境公園臨海步道塌陷4公尺大洞

國立海洋科技博物館的潮境公園臨海步道，先前已有沉陷，疑下方回填垃圾淘空流失，近日受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，大...

影／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流！大水再沖明利村 居民：不是說改道了

花蓮縣馬太鞍溪上游今天新生堰塞湖，原本預估下午4時溢流後一個小時內潰決，第一波洪峰提早到下午1時40分就沖下來，萬榮明利...

協和電土汙台電尚未提計畫 改善完成前不能進行四接開發計畫

基隆市政府今年8月依「土壤及地下水汙染整治法」公告協和發電廠全廠作業區面積45公頃為土壤汙染管控制場址，基隆市政府及環保...

四接土汙尚未解決要開標 謝國樑：相關執照審查通過才能施工

基隆的第四液化天然氣接收站（四接）本月18日就要開標，但廠區土壤汙染尚未改善完成，市長謝國樑表示，台電工程的招標行為，基...

【重磅快評】蘇澳分洪道喊了15年 陳金德真的不如陳定南

鳳凰颱風豪及東北季風共伴豪雨重創宜蘭蘇澳地區，地方不滿梅姬颱風後提出的分洪道計畫竟喊了15年沒下文；行政院長卓榮泰昨天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。