影／鳳凰颱風掀大浪 基隆潮境公園臨海步道塌陷4公尺大洞

國立海洋科技博物館的潮境公園臨海步道，先前已有沉陷，疑下方回填垃圾淘空流失，近日受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，大浪侵襲後下陷逾4公尺大洞，現場封鎖，請民眾勿靠近，將在農曆年後施工改善。

市議員張顥瀚表示，鳳凰颱風外圍環流共伴效應帶來巨浪，臨海步道整個塌陷形成一個大洞，現場十分危險，還有下陷危機，請民眾不要靠近。

民眾表示，這次颱風風雨很大，潮境出現大浪連續多日拍打岸際，愈崩愈大洞，下方都是空的，以前下方是垃圾回填，可能已淘空況，應盡速搶修，否則範圍恐再擴大。

海科館表示，現場已經封起來管制，待風雨比較小後會請土木技師公會鑑定，研擬搶修、補救方式，避免繼續塌陷。海科館工務機電組主任林谷屏說，暑假時臨海步道已有沉陷，疑下方垃圾掩埋物流失下陷。