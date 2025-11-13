影／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流！大水再沖明利村 居民：不是說改道了

花蓮縣馬太鞍溪上游今天新生堰塞湖，原本預估下午4時溢流後一個小時內潰決，第一波洪峰提早到下午1時40分就沖下來，萬榮明利村又有溪水漫入部落，讓村民無奈「不是說改道了，怎麼又沖進來？」

林業保育署花蓮分署長黃群策說，新生堰塞湖壩高40公尺，以每小時入水量8萬噸估算，到下午4時會達到滿水位100萬噸，蓄滿溢流1小時內會導致壩體潰決。

黃群策說，在光復工作站布了3組人馬專門觀看水情，下午1時30分發現有水流下來，立即通報水利署疏浚人員上岸避難，在大約1時40分的時候第一波就到了。因山區氣不佳，無法空拍，懷疑因為壩體不穩定，提早溢流。

「水聲很大」，目擊的丁姓男子說，下午1時許他在明利村堤防上看河流狀況，發現重機械在撤退，接著聽到很大的水聲，和一般溪水的聲音完全不一樣，他避到高處，下午2時左右水就流進明利部落，部落居民無奈，中央都說完成圍堵，也改道了，怎麼水還是一直來。

經濟部水利署九河分署今天表示，凌晨3時已完成河道改道及封堵作業，但大水又進部落，在地劉姓婦人無奈說，這兩天好亂，一直反反覆覆，都吃心臟的藥，「讓我的心堅強一下」。