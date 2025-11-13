【重磅快評】蘇澳分洪道喊了15年 陳金德真的不如陳定南

鳳凰颱風豪及東北季風共伴豪雨重創宜蘭蘇澳地區，地方不滿梅姬颱風後提出的分洪道計畫竟喊了15年沒下文；行政院長卓榮泰昨天下鄉馬上承諾經費沒問題，宜蘭蘇澳出身的工程會主委陳金德今天更推說宜蘭縣府2023年才提案。陳金德這種說法是把鄉親當傻瓜嗎？

蘇澳地區這次大淹水，讓居民想起2010年梅姬颱風淹水造成38死96傷的慘劇。事實上，2011年經濟部水利署即比照員山子分洪計畫開始規劃蘇澳溪分洪計畫，由蘇澳溪主流、猴猴坑溪匯入口下游約300公尺右岸處設置分洪道，分洪引至內埤海岸南側出海。

但15年過去了，案子還在行政院審議，宜蘭人不滿的是，員山子分洪花6年就完工啟用，如果中央稍為積極一點，早早就解決蘇澳水患。這次又淹大水，蘇澳人能不氣嗎？

根據經濟部資料，經濟部早在2013年就同意設置分洪道，長度2.33公里，但直到2020年才通過環評，行政院2023年就原則同意，後來計畫修正，今年1月國發會完成審議後送行政院，工程預計要到2028年才能完工。

從時程來看，馬政府時代就同意分洪道計畫，即使環評是蔡政府時代通過，但卻拖了3年才獲行政院原則同意，計畫延宕很清楚是前段蔡政府未能積極推動整治所致。

即使後來計畫修正，國發會今年初就完成審議送行政院，卷宗就在卓揆桌上，要不是這次豪雨造成災情引來民怨，賴政府會爽快給錢嗎？卓揆說「經費沒問題」，為什麼不早說？水都淹了，這樣有誠意嗎？

爭議更大的是工程會主委陳金德，一個延宕多年的分洪道計畫，在他口中竟然也可以成為政治攻防的工具。

陳金德直接跳過前半段，簡略地說蘇澳溪分洪倡議許久，直到宜蘭縣府2023年提54億元分洪道經費，因經費是依可行性研究規畫，去年宜蘭再提經費修正，經濟部上月決定補助，行政院昨日核定。聽陳金德的說法，好像這個計畫全由地方執行，過去十多年來經濟部提案、送環評、國發會審議都被他一筆抹去，中央可以這樣推責任？

好笑的是，陳金德是宜蘭人，出生蘇澳，他暢談小時候回憶，稱宜蘭大概一年至少200天下雨，宜蘭下雨最多的地方就在蘇澳，蘇澳下雨最多的地方就是蘇澳街上、蘇澳溪。陳金德把自己和蘇澳的連結綁得緊緊的，但別忘了，他當了兩屆立委，一年代理縣長及一年半的工程會主委，他又為故鄉治水爭取了什麼？對照社群媒體近日瘋傳前縣長陳定南昔日勘災「水淹及腰」的老照片，陳金德能無愧色？

陳金德上任工程會主委確為宜蘭爭取建設經費，例如鐵路高架化配合款，他把地方配合款從105億元下修至57億元，他也爭取高鐵延伸宜蘭所需的經費約4000億元，還重啟大南澳80公頃公地放領，數字都大得不得了，為什麼因原物料上漲等因素短差21億元的蘇澳溪分洪計畫就偏偏得不到他青睞？分洪道主責單位是明明是水利署，為何出事了，還要若有似無地把矛頭指向地方？