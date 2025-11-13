快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署今天上午出動無人機空拍，在馬太鞍溪上游又發現崩塌形成新的堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供
林業署今天上午出動無人機空拍，在馬太鞍溪上游又發現崩塌形成新的堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖上午發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署預估下午4時達到滿水位，蓄水量100萬公噸，可能溢流，影響範圍為上次鳳凰颱風警戒區加上萬榮明利村受災戶，縣府已發布快訊，提醒民眾依原疏散撤離計畫撤離。

林業署花蓮分署今天出動空拍機監測，原堰塞湖溢流口下方約300公尺發現新生堰塞湖。花蓮分署長黃群策說，依照空拍畫面比對評估，新生堰塞湖標高1000公尺，面積7.6公頃，滿水位蓄水量100萬噸。依照目前每小時入流量8萬噸，預計下午4時可能發生溢流，到下游明利村進水點約抬高0.6公尺，馬太鞍溪斷橋0.8公尺，流速預估每秒560立方公尺。

黃群策說，颱風造成下游土石增加，水流可能會有亂流或集中化的現象，因此還是謹慎以保守估計，警戒範圍除了原本鳳凰颱風警戒區，這次馬太鞍溪水漫淹到明利村的受災家戶也納入。

警戒範圍今天只有光復鄉需要上班上課，因應新的堰塞湖，縣府宣布光復鄉下午1時起停止上班上課，請鄉親依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。

鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水流入萬榮鄉明利村，包括住家、工寮，有30多戶受影響。經濟部水利署九河分署表示，從10日起就出動人員機具，日夜趕工，完成1公里的導水路，也封堵進水口、放置500顆鼎塊，今天凌晨3時已完成河道改道及封堵作業。

林業署今天上午出動無人機空拍，在馬太鞍溪上游又發現崩塌形成新的堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供
林業署今天上午出動無人機空拍，在馬太鞍溪上游又發現崩塌形成新的堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供

馬太鞍溪 堰塞湖 鳳凰颱風
相關新聞

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

花蓮縣馬太鞍溪今天發現新生堰塞湖，縣府接到通知，下午4時可能溢流，宣布光復鄉下午1時起停班停課，呼籲民眾撤離警戒範圍。

堰塞湖紅色警戒…光復卻上班上課引民怨 徐榛蔚曝決策考量

花蓮縣府昨晚宣布除鳳林、萬榮2村里外，其餘地區今天正常上班上課，仍列堰塞湖警戒區的光復鄉還有撤離民眾在收容所，縣府決策引...

【重磅快評】蘇澳分洪道喊了15年 陳金德真的不如陳定南

鳳凰颱風豪及東北季風共伴豪雨重創宜蘭蘇澳地區，地方不滿梅姬颱風後提出的分洪道計畫竟喊了15年沒下文；行政院長卓榮泰昨天下...

宜蘭也要有！吳宗憲立委喊話中央「公平補助」蘇澳災區

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重淹水災情，尤其是蘇澳鎮除了市區水淹及胸，更有民宅遭受...

影／基隆調和街淹水被疑堰塞湖溢流 謝國樑：內陸湖比花蓮小2千倍

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流造成。市長謝國樑今天...

