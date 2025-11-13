聽新聞
馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖上午發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署預估下午4時達到滿水位，蓄水量100萬公噸，可能溢流，影響範圍為上次鳳凰颱風警戒區加上萬榮明利村受災戶，縣府已發布快訊，提醒民眾依原疏散撤離計畫撤離。
林業署花蓮分署今天出動空拍機監測，原堰塞湖溢流口下方約300公尺發現新生堰塞湖。花蓮分署長黃群策說，依照空拍畫面比對評估，新生堰塞湖標高1000公尺，面積7.6公頃，滿水位蓄水量100萬噸。依照目前每小時入流量8萬噸，預計下午4時可能發生溢流，到下游明利村進水點約抬高0.6公尺，馬太鞍溪斷橋0.8公尺，流速預估每秒560立方公尺。
黃群策說，颱風造成下游土石增加，水流可能會有亂流或集中化的現象，因此還是謹慎以保守估計，警戒範圍除了原本鳳凰颱風警戒區，這次馬太鞍溪水漫淹到明利村的受災家戶也納入。
警戒範圍今天只有光復鄉需要上班上課，因應新的堰塞湖，縣府宣布光復鄉下午1時起停止上班上課，請鄉親依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。
鳳凰颱風期間，馬太鞍溪水流入萬榮鄉明利村，包括住家、工寮，有30多戶受影響。經濟部水利署九河分署表示，從10日起就出動人員機具，日夜趕工，完成1公里的導水路，也封堵進水口、放置500顆鼎塊，今天凌晨3時已完成河道改道及封堵作業。
