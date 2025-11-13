馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖上午發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署預估下午4時達到滿水位，蓄水量100萬公噸，可能溢流，影響範圍為上次鳳凰颱風警戒區加上萬榮明利村受災戶，縣府已發布快訊，提醒民眾依原疏散撤離計畫撤離。

林業署花蓮分署今天出動空拍機監測，原堰塞湖溢流口下方約300公尺發現新生堰塞湖。花蓮分署長黃群策說，依照空拍畫面比對評估，新生堰塞湖標高1000公尺，面積7.6公頃，滿水位蓄水量100萬噸。依照目前每小時入流量8萬噸，預計下午4時可能發生溢流，到下游明利村進水點約抬高0.6公尺，馬太鞍溪斷橋0.8公尺，流速預估每秒560立方公尺。

黃群策說，颱風造成下游土石增加，水流可能會有亂流或集中化的現象，因此還是謹慎以保守估計，警戒範圍除了原本鳳凰颱風警戒區，這次馬太鞍溪水漫淹到明利村的受災家戶也納入。

警戒範圍今天只有光復鄉需要上班上課，因應新的堰塞湖，縣府宣布光復鄉下午1時起停止上班上課，請鄉親依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。