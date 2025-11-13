宜蘭也要有！吳宗憲立委喊話中央「公平補助」蘇澳災區

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重淹水災情，尤其是蘇澳鎮除了市區水淹及胸，更有民宅遭受土石流災害，緊急撤離上百人。立委吳宗憲、黃建賓今天呼籲中央救災應一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。

吳宗憲表示，此次蘇澳受災讓當地居民回想起15年前梅姬颱風的噩夢，當時很不幸地造成38死96傷的慘劇，也是因為造成如此重大的傷亡，才有了蘇澳溪分洪計畫的出現。

蘇澳溪分洪工程在2013年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任拖了10年。吳宗憲指出，他曾在上個月質詢水利署時就揭露，2023年行政院終於核定計畫，卻一拖再拖，導致經費暴漲，今年1月提報增加經費修正計畫，直到昨天行政院長卓榮泰才同意將增加的21億餘元納入4年1000億元的縣市管河川改善工程計畫，「如果沒有這次如此嚴重的災情，不知道還要等多久！」

吳宗憲以花蓮馬太鞍堰塞湖為例，在野黨立委早就在立法院提出示警，中央沒有積極作為，導致後面發生人民傷亡；再回來看這次的蘇澳溪分洪道工程，地方已經喊多少年了，他也曾要求盡速通過這項計畫，但「沒有真的出事，政府都不會有作為」，萬幸的是此次沒有人員傷亡。

針對眼前造成受災戶的財產損害救助，吳宗憲呼籲政府不該差別待遇，對比先前台南淹水災情，賴清德總統率部會首長勘災及主動提供補助；但是針對東部地區，卻是在地立委不斷爭取，中央才提供相關補助及支持措施。

宜蘭多位議員及民代也針對災後補助的門檻提出建議，縣議員黃琤婷及五結鄉民代表李蕣利都表示，常見區分條件為「淹水達50公分以上」及「低於50公分」，將門檻設在50公分，看似清楚，事實上淹水20至30公分就已釀災。

黃琤婷議員認為，政府應放寬標準，把補助標準調整為「淹水＋實際損害」，而非單純以水深做判定。