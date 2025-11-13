快訊

與閩南狼成陸公安懸賞「台獨打手」 八炯自嘲：原來我變沈伯洋了

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭也要有！吳宗憲立委喊話中央「公平補助」蘇澳災區

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲前往蘇澳鎮及五結鄉等地區，了解水患災情。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲前往蘇澳鎮及五結鄉等地區，了解水患災情。圖／吳宗憲團隊提供

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重淹水災情，尤其是蘇澳鎮除了市區水淹及胸，更有民宅遭受土石流災害，緊急撤離上百人。立委吳宗憲、黃建賓今天呼籲中央救災應一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。

吳宗憲表示，此次蘇澳受災讓當地居民回想起15年前梅姬颱風的噩夢，當時很不幸地造成38死96傷的慘劇，也是因為造成如此重大的傷亡，才有了蘇澳溪分洪計畫的出現。

蘇澳溪分洪工程在2013年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任拖了10年。吳宗憲指出，他曾在上個月質詢水利署時就揭露，2023年行政院終於核定計畫，卻一拖再拖，導致經費暴漲，今年1月提報增加經費修正計畫，直到昨天行政院長卓榮泰才同意將增加的21億餘元納入4年1000億元的縣市管河川改善工程計畫，「如果沒有這次如此嚴重的災情，不知道還要等多久！」

吳宗憲以花蓮馬太鞍堰塞湖為例，在野黨立委早就在立法院提出示警，中央沒有積極作為，導致後面發生人民傷亡；再回來看這次的蘇澳溪分洪道工程，地方已經喊多少年了，他也曾要求盡速通過這項計畫，但「沒有真的出事，政府都不會有作為」，萬幸的是此次沒有人員傷亡。

針對眼前造成受災戶的財產損害救助，吳宗憲呼籲政府不該差別待遇，對比先前台南淹水災情，賴清德總統率部會首長勘災及主動提供補助；但是針對東部地區，卻是在地立委不斷爭取，中央才提供相關補助及支持措施。

宜蘭多位議員及民代也針對災後補助的門檻提出建議，縣議員黃琤婷及五結鄉民代表李蕣利都表示，常見區分條件為「淹水達50公分以上」及「低於50公分」，將門檻設在50公分，看似清楚，事實上淹水20至30公分就已釀災。

黃琤婷議員認為，政府應放寬標準，把補助標準調整為「淹水＋實際損害」，而非單純以水深做判定。

吳宗憲代表宜蘭鄉親向中央請託，此次颱風宜蘭受災最嚴重，宜蘭災後補助更應該比照南部辦理，「其他縣市有的，宜蘭也要有！」讓宜蘭人也能獲得公平補助與重建資源，早日回歸正常生活。

蘇澳水患受損嚴重，立委吳宗憲、黃建賓呼籲中央救災一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。圖／圖／吳宗憲團隊提供
蘇澳水患受損嚴重，立委吳宗憲、黃建賓呼籲中央救災一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。圖／圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲前往蘇澳鎮及五結鄉等地區，了解水患災情。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲前往蘇澳鎮及五結鄉等地區，了解水患災情。圖／吳宗憲團隊提供
蘇澳水患受損嚴重，立委吳宗憲、黃建賓呼籲中央救災一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。圖／圖／吳宗憲團隊提供
蘇澳水患受損嚴重，立委吳宗憲、黃建賓呼籲中央救災一體適用，儘速提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源。圖／圖／吳宗憲團隊提供

宜蘭 蘇澳 淹水 補助款
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

吳宗憲一個決定曾讓羅志祥失望至今 多年後他吐心聲「誤判了」

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前一天才跟他拍MV 如今畫面全部不能用了

吳宗憲要粿粿、王子不必掙扎直接賠款 「人設死亡」沒有3、5年回不來了

相關新聞

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖上午發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署預估下午4時達到滿水位，蓄水量100萬公噸，可能溢...

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

花蓮縣馬太鞍溪今天發現新生堰塞湖，縣府接到通知，下午4時可能溢流，宣布光復鄉下午1時起停班停課，呼籲民眾撤離警戒範圍。

堰塞湖紅色警戒…光復卻上班上課引民怨 徐榛蔚曝決策考量

花蓮縣府昨晚宣布除鳳林、萬榮2村里外，其餘地區今天正常上班上課，仍列堰塞湖警戒區的光復鄉還有撤離民眾在收容所，縣府決策引...

【重磅快評】蘇澳分洪道喊了15年 陳金德真的不如陳定南

鳳凰颱風豪及東北季風共伴豪雨重創宜蘭蘇澳地區，地方不滿梅姬颱風後提出的分洪道計畫竟喊了15年沒下文；行政院長卓榮泰昨天下...

宜蘭也要有！吳宗憲立委喊話中央「公平補助」蘇澳災區

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重淹水災情，尤其是蘇澳鎮除了市區水淹及胸，更有民宅遭受...

影／基隆調和街淹水被疑堰塞湖溢流 謝國樑：內陸湖比花蓮小2千倍

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流造成。市長謝國樑今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。