馬太鞍溪進水口圍堵成功 萬榮鄉公所搶修聯外道路

馬太鞍溪漫淹萬榮鄉明利村，水利署第九河川分署日夜趕工，今天凌晨3時完成河道改道及封堵。光復鄉公所今早開始搶修聯外道路花45鄉道，因上游又有新的堰塞湖，保全戶持續撤離。

九河分署表示，10日起92輛機具、127人，執行55小時日夜趕工，完成導水路1公里、封堵進水口300公尺，共放置500顆鼎塊，今天凌晨3時完成河道改道及封堵作業，溪水不再進入社區。

萬榮鄉長梁光明接受中央社記者採訪表示，上午溪水退去後，先趕工清理聯外道路花45線，淤土堆積約380公尺、寬6公尺，淤積平均50公分，最高1公尺，需要用機具開挖。

梁光明說，因上午同時收到新堰塞湖形成的訊息，維持紅色警戒，暫時不會清理受災建物，民眾依規定需待在收容所，等警戒解除後再返家清理家園。

對於未來清理規劃，梁光明說，受災建物10棟數量不多，會跟花蓮縣府、國軍盤點現有人力跟機具，待聯外道路清理完後，安排路線搶修民眾家園。

梁光明說，明利村淤土跟光復鄉狀況不同，夾雜大量石塊，需要大型機具開挖，考量部落聯外道路狹窄，優先保留給重機具通行，呼籲民眾這段時間先不要到受災區。

他說，收到很多「鏟子超人」的關心，很感謝社會大眾的關注，但明利村最近火車站約2公里，「鏟子超人還沒開挖，就會走到沒力」，後續若有需求，會公開招募志工，這段時間有限的道路空間先留給重機具。