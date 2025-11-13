聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆調和街淹水被疑堰塞湖溢流 謝國樑：內陸湖比花蓮小2千倍
謝國樑表示，此湖是內陸湖，並不是堰塞湖，面積約700平方公尺，與花蓮馬太鞍溪堰塞湖137公頃比起來相差2千倍，也小了很多，對城市的影響相對比較有限，市府會召集水保技術服務團和議員等勘查，研究改善方案。
基隆市工務處長簡翊哲表示，堰塞湖是指山崩或熔岩堵塞河道，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常為地震、風災、火山爆發等自然原因所造成。經市府工務單位確認，該湖形成很久，為內陸湖，跟花蓮馬太鞍溪堰塞湖不一樣。周邊住宅都比它高，不會有水漫流到住戶的情況。
簡翊哲說，調和街沉砂池排水不及、溢淹至路面，11日淹水時緊急開口完成臨時導排水作業，現階段續進行兩段排水溝及豎井增設工程。其次，維德醫院下方私有土地，同樣有邊坡排水溢流未進入調和大排狀況，環保局完成臨時導排水設施。市府也向國土署取爭2775萬元增設側溝、加大沉沙池出口等改善設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言