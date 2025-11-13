影／基隆調和街淹水被疑堰塞湖溢流 謝國樑：內陸湖比花蓮小2千倍

謝國樑表示，此湖是內陸湖，並不是堰塞湖，面積約700平方公尺，與花蓮馬太鞍溪堰塞湖137公頃比起來相差2千倍，也小了很多，對城市的影響相對比較有限，市府會召集水保技術服務團和議員等勘查，研究改善方案。

基隆市工務處長簡翊哲表示，堰塞湖是指山崩或熔岩堵塞河道，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常為地震、風災、火山爆發等自然原因所造成。經市府工務單位確認，該湖形成很久，為內陸湖，跟花蓮馬太鞍溪堰塞湖不一樣。周邊住宅都比它高，不會有水漫流到住戶的情況。