影／基隆調和街淹水被疑堰塞湖溢流 謝國樑：內陸湖比花蓮小2千倍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆調和街淹水被懷疑是堰塞湖溢流，工務處長簡翊哲表示，是內陸湖，周圍住宅比它高。圖／讀者提供
基隆調和街淹水被懷疑是堰塞湖溢流，工務處長簡翊哲表示，是內陸湖，周圍住宅比它高。圖／讀者提供

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街淹水，山上出現疑似堰塞湖溢流造成。市長謝國樑今天說，面積只有700平方公尺，是蓄積已久的內陸湖，和花蓮的堰塞湖不同，會研究處理方案，並加強改善調和街排水設施。

謝國樑表示，此湖是內陸湖，並不是堰塞湖，面積約700平方公尺，與花蓮馬太鞍溪堰塞湖137公頃比起來相差2千倍，也小了很多，對城市的影響相對比較有限，市府會召集水保技術服務團和議員等勘查，研究改善方案。

基隆市工務處長簡翊哲表示，堰塞湖是指山崩或熔岩堵塞河道，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常為地震、風災、火山爆發等自然原因所造成。經市府工務單位確認，該湖形成很久，為內陸湖，跟花蓮馬太鞍溪堰塞湖不一樣。周邊住宅都比它高，不會有水漫流到住戶的情況。

簡翊哲說，調和街沉砂池排水不及、溢淹至路面，11日淹水時緊急開口完成臨時導排水作業，現階段續進行兩段排水溝及豎井增設工程。其次，維德醫院下方私有土地，同樣有邊坡排水溢流未進入調和大排狀況，環保局完成臨時導排水設施。市府也向國土署取爭2775萬元增設側溝、加大沉沙池出口等改善設施。

基隆調和街淹水被懷疑是堰塞湖溢流，工務處長簡翊哲表示，是內陸湖，周圍住宅比它高。圖／讀者提供
基隆調和街淹水被懷疑是堰塞湖溢流，工務處長簡翊哲表示，是內陸湖，周圍住宅比它高。圖／讀者提供

