「漢堡超人」來了！ 愛心熱食湧入蘇澳淹水災區 3處供餐地點曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「WOW 哇唬漢堡工廠」先前在光復災區免費提供熱騰騰漢堡，愛心備受好評，業者臉書通知今天抵達宜蘭蘇澳災區，供應1000份漢堡，讓人忍不住按讚。圖／取自WOW 哇唬 漢堡工廠
「WOW 哇唬漢堡工廠」先前在光復災區免費提供熱騰騰漢堡，愛心備受好評，業者臉書通知今天抵達宜蘭蘇澳災區，供應1000份漢堡，讓人忍不住按讚。圖／取自WOW 哇唬 漢堡工廠

宜蘭蘇澳鎮遭遇水患重創，很多受災戶至今無法煮食三餐，愛心業者得知後主動供餐，今天包括先前在花蓮光復供餐的「漢堡超人」等業者紛紛進駐，還有蘇澳當地知名的阿芬鮮魚湯及上淳活海鮮餐廳提供熱食及海鮮粥，鎮公所公布3處供餐發送地點。

宜蘭慈濟是最早供餐團隊，提供70多張福慧床到安置撤離民眾地點，昨天中午啟動熱食服務供應200份早餐、2000份午餐便當，並於蘇澳鎮公所設立服務定點，晚餐再加入羅東慈濟聯絡處、蘇澳慈濟環保站提供熱食服務。

「WOW 哇唬漢堡工廠」老闆陳韋強帶領團隊先前在光復災區提供免費的熱騰騰漢堡，愛心備受好評。業者在臉書貼文通知「我們來了」，今天抵達宜蘭蘇澳災區，供應1000份漢堡，讓人忍不住按讚。

蘇澳鎮公所公布3處善心熱食補給站，如下：

一、蘇澳火車站左側前廣場，由善心志工提供漢堡、章魚燒等餐食，11時起發完為止。

二、中山路遠傳電信前（中山路198號），阿芬鮮魚湯提供500份熱食、湯品；蘇澳上淳活海鮮餐廳11時30分在遠傳電信門口，提供海鮮粥300份。

三、蘇澳鎮公所1樓提供便當，協請鎮轄22位里長盤點需求數量後，統一由公所供應便當，再交由里長協助發送給受災居民。

「WOW 哇唬漢堡工廠」先前在光復災區免費提供熱騰騰漢堡，愛心備受好評，業者臉書通知今天抵達宜蘭蘇澳災區，供應1000份漢堡，讓人忍不住按讚。圖／取自WOW 哇唬 漢堡工廠
「WOW 哇唬漢堡工廠」先前在光復災區免費提供熱騰騰漢堡，愛心備受好評，業者臉書通知今天抵達宜蘭蘇澳災區，供應1000份漢堡，讓人忍不住按讚。圖／取自WOW 哇唬 漢堡工廠
蘇澳在地知名的阿芬鮮魚湯，在市區據點供應熱食湯品。圖／翻攝自蘇澳大小事
蘇澳在地知名的阿芬鮮魚湯，在市區據點供應熱食湯品。圖／翻攝自蘇澳大小事
慈濟團隊把愛心物資送進災區，幫助難以進出的受災戶。圖／慈濟提供
慈濟團隊把愛心物資送進災區，幫助難以進出的受災戶。圖／慈濟提供
慈濟團隊每天都供應數千份便當到蘇澳災區。圖／慈濟提供
慈濟團隊每天都供應數千份便當到蘇澳災區。圖／慈濟提供

蘇澳 漢堡 淹水
