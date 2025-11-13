逾6千公頃稻陸續收割 台東縣府籲勿露天燃燒稻草

快訊

中央社／ 台東縣13日電

台東2期稻作陸續進入收割季節，台東縣政府環保局呼籲農民切勿露天燃燒稻草。全縣約有6400公頃水稻種植面積，若進行燃燒，將產生大量有害的空氣污染物質。

台東縣政府環保局空氣噪音防制科長李菊芬今天告訴中央社記者，台東約6400公頃水稻田，隨著2期稻作進入收成高峰期，若農民以露天焚燒方式處理稻草，將產生大量的空氣污染物質如一氧化碳、氮氧化物與細懸浮微粒（PM2.5）等。

根據估算，每燃燒1公頃稻田，即產生約13公斤PM2.5、近400公斤一氧化碳污染物，若多筆農地同時燃燒，累積效應會在短時間內造成空氣品質明顯惡化，影響環境與健康。

李菊芬表示，稻草本身是寶貴的有機質來源，建議農民於收割時使用切碎機具，將稻草均勻撒佈於田間，並施用稻草分解菌加速分解，待自然腐化後翻犁入土，提升土壤肥力與作物產量，減少化肥使用，達到環保與農業雙贏，呼應「綠色農耕、零焚燒」的行動精神，實踐資源循環再利用的理念。

台東 農民 環保局
