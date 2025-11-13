快訊

堰塞湖紅色警戒...光復卻上班上課引民怨 徐榛蔚曝決策考量

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉的堰塞湖紅色警戒尚未解除，縣議員蔡依靜今天一早到收容所關心，因今天要上班上課，收容的民眾多數都離開了。圖／蔡依靜提供
花蓮縣府昨晚宣布除鳳林、萬榮2村里外，其餘地區今天正常上班上課，仍列堰塞湖警戒區的光復鄉還有撤離民眾在收容所，縣府決策引發爭議。縣長徐榛蔚今天說，造成鄉親困擾，縣府比較抱歉，但目的是保障所有鄉親安全，至於民眾擔心受罰，她說，會以勸導為主。

因應鳳凰颱風來襲紅色警戒，光復、鳳林、萬榮警戒區民眾約5000人於本月10日撤離，部分依親、部分到收容所安置。花蓮12日全縣停班停課，但今天僅受馬太鞍溪洪水影響的鳳林長橋、萬榮明利兩村里還在停班課，連同光復在內其他地區都要上班課。

縣府昨天發布後就引起光復民眾抱怨，質疑人在收容所，物品放在家裡，怎麼上班上課。在地無黨籍縣議員蔡依靜說今早6時許到收容戶查看，已經很多人離開。她表示，上次在紅色警戒時恢復停班課，是因為幾乎已沒有收容情況，但這次收容所仍開設，就決定光復要上班上課，決策造成混亂和困擾，縣府必須負責。

縣長徐榛蔚說，光復鄉上班上課是與鄉鎮共同討論，主要考量是，花蓮已經不在颱風陸警範圍內，林保署覺得比較沒有危險的疑慮，另外堰塞湖到10月22日才解除紅色警戒，但10月14日就恢復上班上課。

她說，造成鄉親困擾，縣府比較抱歉，但為保障所有鄉親的安全，會努力往這個方向來做。

徐榛蔚表示，堰塞湖紅色警戒時間非常長，已影響到生活日常、產業發展和所有市農工商，是不是在紅色警戒的每一天都要收容安置，就沒辦法進行任何活動？花蓮是全國首例，會請中央共同研議，如何讓堰塞湖紅色警戒的停班停課、撤離、疏散及安置，有一個標準作業，有法規可依循，讓民眾更安心。

林業保育署原定今早７時解除紅色警戒，但又在舊堰塞湖溢流口下方300公尺處發現新生堰塞湖，紅色警戒維持。

徐榛蔚說，鄉親非常擔憂，堰塞湖一而再、再而三的不斷發生，颱風也一直來，變數很大，請中央務必重視、解決，否則只要颱風一來、強降雨一來，就有紅色警戒，又要疏散安置，生活停擺。

由於災民多數已離開收容所，紅色警戒未解除，居民移動是否受罰，如何再要求回到收容所？徐榛蔚說，會以勸導為主，也會與林保署、經濟部等共同討論，是否有潰壩影響下游的危險性，之後會再與鄉鎮公所一起合作，也有廣播、海嘯警報、細胞簡訊等，不斷報推播、巡邏廣播勸導。

花蓮縣長徐榛蔚今天說明停班停課決策過程。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天說明停班停課決策過程。記者王燕華／攝影
停班停課 堰塞湖 徐榛蔚
