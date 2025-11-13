電話湧入要當「鏟子超人」 宜蘭蘇澳公所感謝愛心：尚不需要
宜蘭蘇澳鎮遭遇嚴重淹水災情，這兩天不斷湧入熱心電話，詢問鎮公所有無需要幫忙鏟除泥土？鎮長李明哲今天表示，目前以大型機具清運為主，暫時不需要鏟子超人；民眾也在網路社群呼籲，沒事不要進入災區，請讓出道路空間讓機具進出。
這次受淹最嚴重是位於中油加油站周邊的蘇北里、蘇西里、蘇南里及聖愛里最嚴重，受創災區淹了一層樓高，雖然中山路主要道路屬於交通部公路局的維護管理權責，但縣政府代理縣長林茂盛下令昨晚以前完成清運整理，今天恢復市容，繼續清理剩下比較小的街道巷弄。
蘇澳鎮長李明哲表示，目前需求以機具為主，例如抓斗車、 小山貓及灑水車等，可以快速幫忙清理家園，公所接獲很多「鏟子超人」電話詢問想要進來幫忙，但目前還在下雨且道路不寬，仍以機具先協助清理報廢的家具家電為主，尚不需要超人等志工。
公所盤點機具，李明哲說，目前有民間支援2部抓斗車及山貓，台北市政府協助19部抽水機，公所今天也接台中市府協助4部大型抓斗車及5部山貓，還有20名人力，縣府第一時間就協助從各鄉鎮市調來人力及10幾部抓斗車等機具，感謝各方支援協助災區盡快復原。
