堰塞湖洪災19死5失聯 徐榛蔚致歉：非常心痛、責無旁貸
花蓮縣議會今天起總質詢，對於9月23日堰塞湖溢流潰壩造成19死5失聯，有議員詢問縣長徐榛蔚是否在行政責任上願道歉？徐說，非常心痛，「這個我們致歉，責無旁貸」，司法部分已在調查，今天又有新生堰塞湖，縣府一直在思考應該組成跨中央、地方的專案小組，制定標準化、更細致的指引及作業辦法，讓民眾可以依循。
無黨籍縣議員簡智隆今天第一個質詢，表示923的責任歸屬司法會釐清，但在行政責任，縣長是救災指揮中心，是否願意跟19位罹難者及5位失聯者說聲道歉？
徐榛蔚表示，對於堰塞湖事件，整個過程縣府、地方鄉鎮或中央，大家都盡心盡力，對於19位罹難者及失聯鄉親，真的非常非常心痛， 「這個我們致歉，責無旁貸」，但司法部分已在調查。
她提到，今早林業保育署發現原本堰塞湖溢流口下方300公尺處，又形成生的堰塞湖，對於下游光復、萬榮、鳳林3鄉鎮，其實有相當大的挑戰，唯有解決堰塞湖，才不會讓鄉親非常惶恐的生活，沒有辦法發展安居樂業。
她說，9月23日洪災發生，到10月22日解除紅色警戒，但10月14日恢復上班上課時也是紅色警戒。縣府一直在思考，是否應組成堰塞湖的專案小組，跨中央以及地方鄉鎮，對於安置等相關的作業辦法，應該法制法、標準化、規格化，做出更細致的指引，讓鄉鎮公所及在地居民有所依循。
