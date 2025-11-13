民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風豪雨淹水，地方認為蘇澳溪分洪計畫從2010年後，15年過去行政院遲未核定。行政院工程會主委陳金德今說，蘇澳溪分洪倡議許久，直到宜蘭縣府2023年提54億蘇澳溪分洪道經費，因經費是依可行性研究規畫，去年宜蘭再提經費修正，經濟部上個月決定全數補助，行政院院長昨日也宣布正式核定。

陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及蘇澳溪分洪道是否拖15年？陳金德回應，梅姬颱風後，水利署在蘇澳居民、民代都希望比照員山子分洪，做蘇澳溪分洪道，這案倡議很久。直到2023年，宜蘭縣政府有提54億的蘇澳溪分洪道經費，據他了解，當時54億是比照可行性研究規畫的規模。

陳金德解釋，該計畫2024年通過後，他去年就職後，宜蘭縣府提出修正經費，經水利署審查要求宜蘭縣府重做說明，一直到去年12月左右，修正計畫送到行政院來。經濟部上個月就決定全數補助蘇澳溪分洪計畫，其中有21億會使用到，明年度行政院4年1千億補助地方管河川治理計畫的錢。

陳金德說，全案在院長昨日宣布正式核定，但是之前細部基本設計、土地取得都一直在進行，像是疏洪道隧道是委託第一河川分署代辦，其他土地取得或者相關周邊環境教育中心，是由宜蘭縣府執行。他希望該計畫加速完成，盼3到4年完工，免除蘇澳鎮將來豪大雨受災的危險。

陳金德也回憶，大家都知道宜蘭是全台灣最平常下雨的地方，他小時候宜蘭大概一年至少200天下雨，那宜蘭縣下雨最多的地方就在蘇澳鎮，蘇澳鎮下雨最多的地方就是蘇澳街上、蘇澳溪，那裡是經常下大雨。中央會要求水利署、第一河川分署盡速完工。