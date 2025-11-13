快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院工程會主委陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢。記者劉懿萱／攝影
行政院工程會主委陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢。記者劉懿萱／攝影

宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風豪雨淹水，地方認為蘇澳溪分洪計畫從2010年後，15年過去行政院遲未核定。行政院工程會主委陳金德今說，蘇澳溪分洪倡議許久，直到宜蘭縣府2023年提54億蘇澳溪分洪道經費，因經費是依可行性研究規畫，去年宜蘭再提經費修正，經濟部上個月決定全數補助，行政院院長昨日也宣布正式核定。

陳金德今赴立院交通委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及蘇澳溪分洪道是否拖15年？陳金德回應，梅姬颱風後，水利署在蘇澳居民、民代都希望比照員山子分洪，做蘇澳溪分洪道，這案倡議很久。直到2023年，宜蘭縣政府有提54億的蘇澳溪分洪道經費，據他了解，當時54億是比照可行性研究規畫的規模。

陳金德解釋，該計畫2024年通過後，他去年就職後，宜蘭縣府提出修正經費，經水利署審查要求宜蘭縣府重做說明，一直到去年12月左右，修正計畫送到行政院來。經濟部上個月就決定全數補助蘇澳溪分洪計畫，其中有21億會使用到，明年度行政院4年1千億補助地方管河川治理計畫的錢。

陳金德說，全案在院長昨日宣布正式核定，但是之前細部基本設計、土地取得都一直在進行，像是疏洪道隧道是委託第一河川分署代辦，其他土地取得或者相關周邊環境教育中心，是由宜蘭縣府執行。他希望該計畫加速完成，盼3到4年完工，免除蘇澳鎮將來豪大雨受災的危險。

陳金德也回憶，大家都知道宜蘭是全台灣最平常下雨的地方，他小時候宜蘭大概一年至少200天下雨，那宜蘭縣下雨最多的地方就在蘇澳鎮，蘇澳鎮下雨最多的地方就是蘇澳街上、蘇澳溪，那裡是經常下大雨。中央會要求水利署、第一河川分署盡速完工。

蘇澳 宜蘭 行政院
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

相關新聞

影／馬太鞍溪上游又見新生堰塞湖！紅色警戒持續 下游施工機具急撤

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖下方又發現新的堰塞湖。林業及自然保育署今晨空拍，在原本堰塞湖溢流口處前300公尺，發現一個堰塞湖，...

民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風豪雨淹水，地方認為蘇澳溪分洪計畫從2010年後，15年過去行政院遲未核定。行政院工程會主委陳金德今...

堰塞湖洪災19死5失聯 徐榛蔚致歉：非常心痛、責無旁貸

花蓮縣議會今天起總質詢，對於9月23日堰塞湖溢流潰壩造成19死5失聯，有議員詢問縣長徐榛蔚是否在行政責任上願道歉？徐說，...

電話湧入要當「鏟子超人」 宜蘭蘇澳公所感謝愛心：尚不需要

宜蘭蘇澳鎮遭遇嚴重淹水災情，這兩天不斷湧入熱心電話，詢問鎮公所有無需要幫忙鏟除泥土？鎮長李明哲今天表示，目前以大型機具清...

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

15年前梅姬颱風造成宜蘭蘇澳嚴重水患死傷，災後地方爭取蘇澳溪分洪道工程原已核定54億元，但因原物料上漲等因素，經費增加2...

影／山藥白玉卷等10道創意料理 「山藥大餐」百桌明優惠價開賣

基隆因山坡地形及多雨低溫氣候，生長的基隆原生種山藥口感細膩、切口不易褐化很受好評。本月22日將舉行「山藥大餐」美味饗宴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。