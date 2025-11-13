影／馬太鞍溪上游又見新生堰塞湖！紅色警戒持續 下游施工機具急撤

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署今天上午空拍，發現馬太鞍溪上游又出現堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供
林業署今天上午空拍，發現馬太鞍溪上游又出現堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖下方又發現新的堰塞湖。林業及自然保育署今晨空拍，在原本堰塞湖溢流口處前300公尺，發現一個堰塞湖，是今天凌晨2時53分崩塌造成，正估算可能蓄水量與溢流時間，並通知下游河道施工人員機具撤離。

因堰塞湖威脅，在鳳凰颱風來臨前，馬太鞍溪下游鳳林、萬榮、長橋3鄉鎮共撤離5000人，原本預計今天上午7時解除紅色警戒，但林保署今天出動無人機空拍，發現又有新的堰塞湖。

黃群策說，今天早上6時空拍，發現原本舊堰塞湖下方有崩塌，勘查發現凌晨2時53分右岸的土堤不穩定崩落，又形成一個堰塞湖，溢淹範圍，湖體大小、壩高、影響範圍還要一段時間計算。

舊馬太鞍溪堰塞湖於7月下旬形成、9月23日溢流，之後在10月21日下方形成一個堰塞湖但當天就潰堤，連同今天，已經出現第3個堰塞湖。

黃群策說，今天新生的堰塞湖，位在舊堰湖溢流口下方約300公尺，就是在9月23日原堰塞湖，及10月21日新生堰塞湖的中間。

林保署花蓮分署指出，原堰塞湖水量減少約96萬立方公尺，目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約60多萬噸。由於新生堰塞湖產生，紅色警戒持續，請下游萬榮、鳳林、光復鄉警戒範圍民眾持續配合撤離。

林業署今天上午空拍，發現馬太鞍溪上游又出現堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供
林業署今天上午空拍，發現馬太鞍溪上游又出現堰塞湖。圖／林業署花蓮分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪 空拍
