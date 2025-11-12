蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

15年前梅姬颱風造成宜蘭蘇澳嚴重水患死傷，災後地方爭取蘇澳溪分洪道工程原已核定54億元，但因原物料上漲等因素，經費增加21億餘元未定案，昨晚鳳凰颱風狂襲重現淹水夢魘，居民抱怨工程為何不趕快進行。行政院長卓榮泰今視察時宣布「經費沒問題」，會納入4年1000億元縣市管河川改善工程計畫，盼立院支持計畫預算。

行政院2023年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」金額54.13億元，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第2座大型分洪隧道工程，可以把洪水引流出海，完工後可降低市區淹水風險，也可減少蘇澳港長期淤積。

受疫情及戰爭影響，原物料價格上漲，宜蘭縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，並在行政院公共工程委員會去年8月15日委員會議討論經費增加合理性，獲各方支持，縣府今年初提報修改計畫並報請行政院審查。

去年11月玉兔颱風曾造成蘇澳部分地區淹水，加上今年10月風神颱風，地方相當擔心，縣府10月20日也喊話行政院行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，但昨日鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應，儘管公所和居民加緊防災，仍造成淹水嚴重災情。

行政院長卓榮泰今表示，宜蘭縣政府2023年3月提出54億元工程預算，後來因細部規畫要更符合地方需求，牽涉用地，必須擴大辦理用地徵收，另去年縣府提出75億元預算。

卓榮泰說，多出的21億元預算、土地徵收成後續問題，今年9月內政部跟地方政府合作，已通過土地徵收的核定，徵收還在進行，要到12月才會完成。

他提到，多出來21億元經費哪裡來？行政院原要由港務基金支應，但預算不夠，另想辦法，明年中央政府總預算核定一筆4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，在陳金德跟經濟部等單位討論下，同意將分洪道工程預算納入該計畫。也拜託立法院支持明年中央政府總預算。

卓榮泰指出，鳳凰颱風造成宜蘭這麼大雨量，確實非常驚人，「這個雨量下在台北，台北也承受不了。」現在要盡快解決水患問題，該工程可像員山子分洪道一樣，讓蘇澳地區未來不遭受洪水的危害，行政院會盡速核定計畫，核定後請相關施工單位全速進行，工程一定要如期如質完成。

宜蘭縣長林茂盛表示，因應99年梅姬颱風，目前1點多公里下水道若完成，整個系統性的治水就非常完善，該計畫有它的必要性跟急迫性，懇請卓院長能夠給予支持，盡快核定，以利經濟部水利署第一河川分署後續的細部設計及發包。