台東市衛生所整修完工...縣府宣布醫護加薪升等 打造更舒適醫療環境

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市衛生所工程已進入驗收階段，縣長饒慶鈴（右）今天前往視察，並宣布11位衛生所醫師與醫事人員即將加薪升等。圖／台東縣政府提供
台東市衛生所自2008年啟用至今，已服務在地民眾超過15年，隨著醫療需求與防疫任務的增加，原有空間早已不敷使用。縣府爭取1800萬元經費進行整修，目前工程已進入驗收階段。縣長饒慶鈴今天由衛生局長孫國平陪同前往視察，並宣布11位衛生所醫師與醫事人員即將加薪升等。

饒慶鈴表示，縣府推動公共建設一向以「人本關懷、設計導入」為核心，這次整修不只是硬體翻新，更重新規畫服務動線與空間配置，讓民眾看診更舒適，醫護工作更順暢。市衛生所服務對象多、門診量大，透過更新後的空間，將能提供更專業、安心的公共衛生服務。

她指出，近年縣府已投入超過5億元經費，推動各鄉鎮衛生所的新建與整建，包括大武、長濱、成功等地，都以全新面貌服務鄉親。這些改變，不僅讓民眾有更好的就醫環境，也讓基層醫護人員在更友善的職場中發揮專業。

這次縣府決定將部分師三級醫師與醫事人員升任為師二級，共有5位醫師、6位護理師及衛生所主任獲升等，每月薪資將增加約4000元。饒慶鈴說，基層醫療是臺東最重要的防線，縣府會持續以具體行動留住人才、提升服務品質。

衛生局長孫國平也表示，這次職等調升不僅是對醫事人員努力的肯定，更是穩定基層醫療量能的重要一步，希望透過實質誘因，讓更多專業人才願意長留台東、守護鄉親健康。

衛生所 醫師 饒慶鈴
