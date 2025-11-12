鳳凰颱風攪局！台東關山稻作倒伏 農民憂收成泡湯

台東縣關山鎮正值二期稻作收割期，卻遭鳳凰颱風影響，風雨吹襲下，部分稻田出現零星倒伏現象。鎮長彭成豐表示，全鎮約有1000公頃稻田尚未收割，初步估計恐有約100公頃受損。他憂心若入夜後風雨再增強，恐釀更大範圍傾倒，影響農民整季辛勞成果。

彭成豐指出，過去天災後的勘災與救助程序往往繁瑣、曠日廢時，公所人力有限，至少需要1週才能完成災損勘查。由於勘查時間過長，曾發生稻穗因受潮穗上發芽，導致實際損失無法全額獲得補助的情況。

他呼籲中央若啟動救助機制，應從優從速辦理，並簡化核定程序，農民現在最急的是搶收，真的沒辦法停下手腳等人來勘災。

面對颱風來襲，不少農民心中滿是無奈。關山林姓農民表示，稻子眼看就要收割，颱風一來連睡都睡不安穩。他說，這幾天一直在看天氣，怕風吹倒、怕雨打濕，倒了就難收、價格也會掉。

另有農民則感嘆，好不容易迎來收成期，卻又碰上風災，希望政府能快點來幫忙，不要讓他們的辛苦白費。

鎮公所表示，目前已派員巡查農田狀況，並提醒農民把握風勢雨勢減弱時盡速搶收，以降低損失。另將密切與縣府及農業部聯繫，若災損達救助標準，會立即申請啟動農損補助機制，協助農民渡過難關。