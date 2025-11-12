快訊

ADOR宣布Haerin、Hyein回歸！合約糾紛後NewJeans首「分家」

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

鳳凰颱風攪局！台東關山稻作倒伏 農民憂收成泡湯

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮正值二期稻作收割期，卻遭鳳凰颱風影響，風雨吹襲下，部分稻田出現零星倒伏現象。記者尤聰光／攝影
台東縣關山鎮正值二期稻作收割期，卻遭鳳凰颱風影響，風雨吹襲下，部分稻田出現零星倒伏現象。記者尤聰光／攝影

台東縣關山鎮正值二期稻作收割期，卻遭鳳凰颱風影響，風雨吹襲下，部分稻田出現零星倒伏現象。鎮長彭成豐表示，全鎮約有1000公頃稻田尚未收割，初步估計恐有約100公頃受損。他憂心若入夜後風雨再增強，恐釀更大範圍傾倒，影響農民整季辛勞成果。

彭成豐指出，過去天災後的勘災與救助程序往往繁瑣、曠日廢時，公所人力有限，至少需要1週才能完成災損勘查。由於勘查時間過長，曾發生稻穗因受潮穗上發芽，導致實際損失無法全額獲得補助的情況。

他呼籲中央若啟動救助機制，應從優從速辦理，並簡化核定程序，農民現在最急的是搶收，真的沒辦法停下手腳等人來勘災。

面對颱風來襲，不少農民心中滿是無奈。關山林姓農民表示，稻子眼看就要收割，颱風一來連睡都睡不安穩。他說，這幾天一直在看天氣，怕風吹倒、怕雨打濕，倒了就難收、價格也會掉。

另有農民則感嘆，好不容易迎來收成期，卻又碰上風災，希望政府能快點來幫忙，不要讓他們的辛苦白費。

鎮公所表示，目前已派員巡查農田狀況，並提醒農民把握風勢雨勢減弱時盡速搶收，以降低損失。另將密切與縣府及農業部聯繫，若災損達救助標準，會立即申請啟動農損補助機制，協助農民渡過難關。

農民 鳳凰颱風 災損
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近 高市側溝清除廢棄物63.96公噸

鳳凰颱風來襲！雪霸國家公園：相較颱風 更在意一件事

鳳凰颱風來彰化果菜拍賣「不漲反跌」 市場指出一原因造成

鳳凰颱風影響...東琉航線今明全日停航 後天復航

相關新聞

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

15年前梅姬颱風造成宜蘭蘇澳嚴重水患死傷，災後地方爭取蘇澳溪分洪道工程原已核定54億元，但因原物料上漲等因素，經費增加2...

連日雨勢地基施工損鄰…台東70年老屋坍塌 屋主：聽到爆裂聲就倒了

台東市更生北路今天中午發生一起房屋倒塌事故。1棟老舊的瓦房旁邊正在施工，原本要打地基，卻因為連日大雨無法作業，導致積水影...

影／山藥白玉卷等10道創意料理 「山藥大餐」百桌明優惠價開賣

基隆因山坡地形及多雨低溫氣候，生長的基隆原生種山藥口感細膩、切口不易褐化很受好評。本月22日將舉行「山藥大餐」美味饗宴，...

65年歷史太魯閣牌樓遭災修卡車撞壞 17日起施工修復

太魯閣閣口的牌樓不僅是中橫公路東端入口，也是重要地標和歷史建物，已有65年歷史，去年11月遭工程車吊臂撞壞，牌坊上的「東...

秋冬流感、新冠升溫 基隆新冠增Novavax JN.1疫苗今開打

基隆市衛生局指近期氣溫變化劇烈，流感與新冠病毒雙重威脅升溫，今天起再增公費Novavax JN.1新冠疫苗開打，12歲以...

宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣羅東、五結、蘇澳地區道路與地下室嚴重積水，更導致停電災情。台電公司宜蘭區營業處統計，宜蘭地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。