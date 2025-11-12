聽新聞
影／山藥白玉卷等10道創意料理 「山藥大餐」百桌明優惠價開賣
基隆因山坡地形及多雨低溫氣候，生長的基隆原生種山藥口感細膩、切口不易褐化很受好評。本月22日將舉行「山藥大餐」美味饗宴，有「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等10道創意料理，今年限量百桌，13日起開放現場訂購，往年都秒殺，原價6300元，只要繳5800元。
根據農業部統計，基隆市山藥種植面積位居全國第12名，較其他縣市規模偏小。基隆市農會理事長黃李欽說，因獨特氣候條件下生長的基隆原生種山藥，口感細膩、切口不易褐化，尤其白雪玉山藥特別好吃。但近年來受山豬及山羌覓食破壞影響，導致農民損失大，產量也銳減，因而更顯珍貴，幸好近日颱風大雨影響不大。
市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，也是健康食材。今年「山藥大餐」邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，打造10道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等經典料理。
副市長邱佩琳表示，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆在地農產與文化的重要平台。基隆山藥品質優良，深受民眾喜愛，市府將持續協助農友提升產銷能量，並透過食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的魅力。
市府產業發展處長蔡馥嚀說，今年的山藥大餐以創新料理呈現基隆山海特色，不僅展現廚師的巧思，也象徵基隆在地產業結合觀光的新動力，支持在地農業發展。
活動餐券13日上午9時於基隆市政府產業發展處（地址基隆市中正區信二路301號3樓）及基隆市農會（地址基隆市七堵區明德一路149號）兩處同步販售，每處各50桌名額，共計100桌；每桌市價6300元，民眾只需繳交5800元，享優惠500元，每人限購2桌，售完為止。
