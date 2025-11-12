快訊

65年歷史太魯閣牌樓遭災修卡車撞壞 17日起施工修復

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中橫東端入口的太魯閣牌樓，將於17日起動工修復。記者王燕華／攝影
中橫東端入口的太魯閣牌樓，將於17日起動工修復。記者王燕華／攝影

太魯閣閣口的牌樓不僅是中橫公路東端入口，也是重要地標和歷史建物，已有65年歷史，去年11月遭工程車吊臂撞壞，牌坊上的「東西橫貫公路」字體掉落。太管處今天宣布，17日起展開修復工作，工期約4個月，不影響人車通行。

中橫公路於民國49年5月完工通車，太魯閣牌樓也因應興建，主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，主樓兩根大楣之間有六塊黑底金字的匾額，自右向左依序排列「東西橫貫公路」字樣，於民國94年3月公告為花蓮縣歷史建築。

去年10月底康芮颱風侵襲，造成太魯閣園區多處樹木倒伏受損，多項搶修工程進行，去年11月4日下午，一輛太魯閣國家公園管理處工程車結束工作經過閣口時，沒收好的吊臂不小心撞上牌坊，打掉東西橫貫公路幾個大字，上梁也受損，幸好結構沒有被破壞。

太管處今天表示，過程中數度流標，近日終於發包成功，預計17日起施工，工期是120個日曆天，施工期間不影響人車通行，但提醒民眾行經時減速慢行，並配合現場指揮人員引導；若受天候影響延長施工期間，會另行公布。

太魯閣國家公園 中橫公路
×

