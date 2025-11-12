南迴藝術季作品Hamaleng解說風化 民眾反映有看沒懂

快訊

中央社／ 台東縣12日電

台東文化處今年6月在大鳥遊憩區的作品Hamaleng，因位於海邊，解說文字遭海風吹襲已模糊，遊客看不出作品意涵，縣議員批「有看沒懂」，台東縣政府文化處允諾改善。

台東縣政府文化處今年辦理的南迴藝術季僅有2件作品，分別是大武鄉大鳥遊憩區海邊的Hamaleng，以及金峰鄉正興村入口的「成為山的形狀」。

國民黨縣議員翁麗吟今天告訴中央社記者，有關Hamaleng遠看是一個「大白球」，也有人形容是「大石頭」，矗立在海邊很顯眼，也很漂亮，但許多民眾與遊客反映，解說牌文字已經模糊，看不清這件藝術品內涵，只能說「有看沒有懂」、「大石頭」。

翁麗吟說，藝術家的思維與民眾不同，若缺乏清楚解說，將大大降低遊客造訪意願與對作品的理解。

台東縣政府文化處長李吉崇回應表示，這作品是由外籍藝術家與部落創作，內部含有衝浪板等廢棄物，有人類包容形形色色垃圾的意味；另種意象則是排灣族神話百步蛇成為老鷹，他承諾將再研擬方式，讓參觀民眾能夠理解作品含義。

根據南迴藝術季官網，這件作品名為Hamaleng，靈感來自排灣族神話中的百步蛇與老鷹的變形傳說，作品名稱Hamaleng即源自排灣語中「德高望重的長者」之意，象徵知識與護念，也暗喻從百步蛇轉化為老鷹的神話守護者，靜靜盤旋於天際。

根據部落長者口述，百步蛇在「希古之年」後會將身體蜷縮成一個圓滿姿態，如同一輪彎月，象徵智慧與包容；之後，它會潛入山林之中，蛻變為老鷹，飛入天際，化為永恆守護者，守望部落與後代。

百步蛇 台東 藝術家
