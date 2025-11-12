聽新聞
秋冬流感、新冠升溫 基隆新冠增Novavax JN.1疫苗今開打
基隆市衛生局指近期氣溫變化劇烈，流感與新冠病毒雙重威脅升溫，今天起再增公費Novavax JN.1新冠疫苗開打，12歲以上符合資格者可選接種廠牌，呼籲符合資格民眾盡速接種流感及新冠疫苗。
基隆市衛生局說，今天起再新增提供新冠Novavax JN.1疫苗接種。滿12歲以上尚未接種且符合公費接種的民眾，可選擇接種莫德納 LP.8.1或Novavax JN.1疫苗；而滿6個月以上至11歲的公費對象則依疫苗核准適應症，只可接種莫德納 LP.8.1疫苗，請符合公費接種民眾盡速完成接種，以及早建立免疫保護力。
衛生局長張賢政說，近期天氣多變，除接種疫苗外，仍應落實日常防疫措施。公費流感及新冠疫苗11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種，由於接種情形踴躍，衛生局提醒尚未接種的第一階段對象（含65歲以上長者等11類公費對象），盡早前往合約院所完成接種，早日獲得免疫保護力，降低感染後發生重症及死亡風險。
