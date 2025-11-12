快訊

宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

聯合報／ 記者林佳彣戴永華王燕華／宜蘭即時報導
鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，甚至停電7000多戶停電，台電已動員200多位工程人員、出動16輛工程車，並動員鄰近單位支援搶修。圖／台電公司宜蘭區營業處提供
鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，甚至停電7000多戶停電，台電已動員200多位工程人員、出動16輛工程車，並動員鄰近單位支援搶修。圖／台電公司宜蘭區營業處提供

鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣羅東、五結、蘇澳地區道路與地下室嚴重積水，更導致停電災情。台電公司宜蘭區營業處統計，宜蘭地區累計7000餘戶停電，截至10時30分仍有1503戶停電，目前已動員200多人、16輛車且，鄰近單位也支援搶修，力拚今日全數復電。

宜蘭區營業處表示，昨日宜蘭地區發生豪雨，造成羅東、五結及蘇澳地區多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。截至上午9時，宜蘭縣仍有5500餘戶停電，主要原因為昨日受豪大雨影響，道路發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。

宜蘭區處說，台電除啟動跨區支援人力，也調度鄰近單位抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題，待狀況排除後，全力投入搶修，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，盡早恢復供電。

宜蘭區營業處表示，已動員200多位工程人員、出動昇空車與吊臂車等工程車16輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復。

宜蘭區處指出，為增進搶修效率，皆與縣府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向宜蘭縣政府提出支援請求，協助抽水、清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，加快復電速度。

宜蘭區營業處說，感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶的需求，還請所有的民眾耐心等候、體諒。

鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，更導致停電災情，台電統計累計7000餘戶停電。圖／台電公司宜蘭區營業處提供
鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，更導致停電災情，台電統計累計7000餘戶停電。圖／台電公司宜蘭區營業處提供
宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，累計停電7000多戶停電，台電動員全力搶修，力拚今日全數復電。記者戴永華／攝影
宜蘭縣多處道路與地下室嚴重積水，累計停電7000多戶停電，台電動員全力搶修，力拚今日全數復電。記者戴永華／攝影

