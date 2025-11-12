宜蘭縣7000多戶停電還有上千戶沒電用 台電：力拚今全數復電

鳳凰颱風撲台，大雨造成宜蘭縣羅東、五結、蘇澳地區道路與地下室嚴重積水，更導致停電災情。台電公司宜蘭區營業處統計，宜蘭地區累計7000餘戶停電，截至10時30分仍有1503戶停電，目前已動員200多人、16輛車且，鄰近單位也支援搶修，力拚今日全數復電。

宜蘭區營業處表示，昨日宜蘭地區發生豪雨，造成羅東、五結及蘇澳地區多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。截至上午9時，宜蘭縣仍有5500餘戶停電，主要原因為昨日受豪大雨影響，道路發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。

宜蘭區處說，台電除啟動跨區支援人力，也調度鄰近單位抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題，待狀況排除後，全力投入搶修，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，盡早恢復供電。

宜蘭區營業處表示，已動員200多位工程人員、出動昇空車與吊臂車等工程車16輛，並動員台北市區、台北西區、台北南區營業處及北區施工處等鄰近單位支援搶修，全力進行電力修復。

宜蘭區處指出，為增進搶修效率，皆與縣府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向宜蘭縣政府提出支援請求，協助抽水、清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，加快復電速度。