颱風天民眾不畏風雨 台東關山鎮健康檢測熱情不減

11月14日是「世界糖尿病日」，即使鳳凰颱風來襲、台東今天未宣布停班停課，關山鎮地區民眾仍冒雨參加血糖、血壓免費檢測活動，現場相當踴躍。關山慈濟醫院表示，不少民眾檢測後才發現血糖或血壓偏高，經護理人員說明後，決定掛號專科門診進一步檢查。

活動由議員陳宏宗、鹿野鄉寶華山慈惠堂、台東縣與關山鎮救國團、關山同濟會及衛生所共同舉辦。陳宏宗表示，希望藉由檢測活動「送好康也送健康」，提醒民眾平時就要重視血糖控制。現場衛生所也同步進行衛教宣導，不少醫護人員與志工也利用空檔檢測自身健康狀況。

陳宏宗秘書周福安指出，關山每年在世界糖尿病日前夕舉辦此活動，已成為當地的健康傳統。活動期間成功協助部分民眾及早發現血糖異常並接受治療。他也感謝寶華山慈惠堂堂主陳麗珠及信眾長期支持，以實際行動回饋社會。